Markets Print 2025-10-31
LME official prices
LONDON: The following were Wednesday official prices.
=========================================
ALUMINIUM
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2891.00 2891.50
3-month 2891.50 2892.00
=========================================
COPPER
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 11067.00 11067.50
3-month 11090.00 11091.00
=========================================
ZINC
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 3258.00 3259.00
3-month 3081.00 3083.00
=========================================
NICKEL
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 15125.00 15130.00
3-month 15320.00 15325.00
=========================================
LEAD
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 1998.00 1999.00
3-month 2032.00 2033.00
=========================================
Source: London Metals Exchange.
Copyright Business Recorder, 2025
