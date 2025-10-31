Markets Print 2025-10-31
Kibor interbank offered rates
KARACHI: Kibor interbank offered rates on Thursday (October 30, 2025).
==========================
KIBOR
==========================
Tenor BID OFFER
==========================
1-Week 10.82 11.32
2-Week 10.84 11.34
1-Month 10.89 11.39
3-Month 10.92 11.17
6-Month 10.95 11.20
9-Month 10.93 11.43
1-Year 10.94 11.44
==========================
Data source: SBP
