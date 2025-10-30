KARACHI: On Tuesday, at PMEX, the traded value of Metals, Energy, COTS and indices were recorded at PKR 48.796 billion with 76,363 lots traded.
Major business was led by Gold (PKR 29.962 billion), followed by COTS (PKR 5.959 billion), Silver (PKR 5.715 billion), Platinum (PKR 2.005 billion), NSDQ 100 (PKR 1.917 billion), Crude Oil (PKR 1.511 billion), Natural Gas (PKR 547.697 million), SP 500 (PKR 283.961 million), DJ (PKR 283.028 million), Aluminum (PKR 133.639 million), Japan Equity 225 (PKR 42.561 million), and Brent (PKR 21.999 million).
In Agricultural commodities, 27 lots amounting to PKR 162.827 million were traded.
