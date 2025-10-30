Markets Print 2025-10-30
LME official prices
LONDON: The following were Tuesday official prices.
=========================================
ALUMINIUM
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2858.50 2859.00
3-month 2860.50 2861.00
=========================================
COPPER
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 10916.00 10917.00
3-month 10945.00 10947.00
=========================================
ZINC
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 3163.00 3165.00
3-month 3034.00 3036.00
=========================================
NICKEL
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 15030.00 15035.00
3-month 15220.00 15230.00
=========================================
LEAD
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 1976.00 1977.00
3-month 2015.00 2016.00
=========================================
Source: London Metals Exchange.
