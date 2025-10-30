Markets Print 2025-10-30
Kibor interbank offered rates
KARACHI: Kibor interbank offered rates on Wednesday (October 29, 2025). ========================== KIBOR...
KARACHI: Kibor interbank offered rates on Wednesday (October 29, 2025).
==========================
KIBOR
==========================
Tenor BID OFFER
==========================
1-Week 10.78 11.28
2-Week 10.81 11.31
1-Month 10.88 11.38
3-Month 10.92 11.17
6-Month 10.94 11.19
9-Month 10.87 11.37
1-Year 10.90 11.40
==========================
Data source: SBP
Copyright Business Recorder, 2025
Comments