BML 6.74 Increased By ▲ 0.10 (1.51%)
BOP 37.76 Increased By ▲ 0.52 (1.4%)
CNERGY 7.98 Increased By ▲ 0.26 (3.37%)
CPHL 84.80 Decreased By ▼ -3.12 (-3.55%)
DCL 14.00 Decreased By ▼ -0.37 (-2.57%)
DGKC 233.77 Decreased By ▼ -1.11 (-0.47%)
FCCL 52.90 Decreased By ▼ -0.96 (-1.78%)
FFL 18.89 Increased By ▲ 0.31 (1.67%)
GCIL 32.26 Increased By ▲ 0.53 (1.67%)
HUBC 210.54 Decreased By ▼ -2.23 (-1.05%)
KEL 5.39 Decreased By ▼ -0.42 (-7.23%)
KOSM 6.77 Decreased By ▼ -0.21 (-3.01%)
LOTCHEM 25.50 Decreased By ▼ -2.13 (-7.71%)
MLCF 95.70 Decreased By ▼ -2.14 (-2.19%)
NBP 203.80 Decreased By ▼ -1.85 (-0.9%)
PAEL 52.69 Decreased By ▼ -0.42 (-0.79%)
PIAHCLA 25.40 Decreased By ▼ -0.12 (-0.47%)
PIBTL 15.23 Decreased By ▼ -0.03 (-0.2%)
POWER 18.18 Increased By ▲ 0.31 (1.73%)
PPL 189.00 Decreased By ▼ -2.18 (-1.14%)
PREMA 40.58 Increased By ▲ 1.07 (2.71%)
PRL 35.48 Decreased By ▼ -0.02 (-0.06%)
PTC 36.40 Decreased By ▼ -0.51 (-1.38%)
SNGP 130.50 Decreased By ▼ -2.01 (-1.52%)
SSGC 38.90 Decreased By ▼ -0.01 (-0.03%)
TELE 11.85 Increased By ▲ 0.22 (1.89%)
TPLP 10.37 Decreased By ▼ -0.27 (-2.54%)
TREET 33.35 Increased By ▲ 0.05 (0.15%)
TRG 72.80 Increased By ▲ 1.30 (1.82%)
WTL 1.82 Decreased By ▼ -0.07 (-3.7%)
BR100 16,737 Decreased By -282.2 (-1.66%)
BR30 52,957 Decreased By -1213.6 (-2.24%)
KSE100 160,101 Decreased By -2062.8 (-1.27%)
KSE30 48,859 Decreased By -559.2 (-1.13%)
Oct 29, 2025 اردو PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets Print 2025-10-29

Lahore Paper Market Rates

LAHORE: Paper market rates in rupees on Tuesday (October 28, 2025). ======================================= Offset...
Recorder Report Published 29 Oct, 2025 06:04am

LAHORE: Paper market rates in rupees on Tuesday (October 28, 2025).

=======================================
Offset Paper
=======================================
Indonesia (per Ream)
---------------------------------------
23x36              75             7,800
27x34              75             8,600
25x35.5            75             8,400
30x40              75            11,300
---------------------------------------
Art Paper                        per kg
---------------------------------------
China
---------------------------------------
Nivea              105-150          360
All size           210-350          360
---------------------------------------
Art Card
---------------------------------------
Indonesia Ivory Card GSM     Per packet
---------------------------------------
22x28              210            3,420
22x28              235            3,850
22x28              300            6,200
---------------------------------------
Sticker                      Per Packet
---------------------------------------
Lintac Indonesia                  9,000
China Sticker Prime               3,900
---------------------------------------
Photo copy paper
---------------------------------------
Indonesia
---------------------------------------
(A4 Size)                    Per Packet
---------------------------------------
BLC                70               860
---------------------------------------
Offset Paper                     Per Kg
---------------------------------------
Packages
---------------------------------------
                   70,75,80         390
---------------------------------------
Flying High Finish
---------------------------------------
All sizes                           210
=======================================

Copyright Business Recorder, 2025

Lahore Paper Market Rates Paper market rates Paper market rates in rupees

Comments

200 characters

Lahore Paper Market Rates

Inflation may go up further: Real GDP growth now likely to stay at 3pc: World Bank

Pakistan, KSA agree to launch Economic Cooperation Framework

73pc members’ recommendation: Pakistan a viable place for FDI: OICCI survey

Solar energy uptake: CCP set to conduct study to uncover snags

PM says reliance on loans weakens economy

LCIA proceedings in GoP-SHPL case: PPIB files Rs1.52bn expense claims

Halal meat exports to Malaysia: Inter-ministerial meeting reviews complaints

Nepra imposes Rs100m fines on four Discos

QTA for Q1FY26: FPCCI rejects proposed positive adjustment

Plan to increase Indonesia’s palm oil quota under study

Read more stories