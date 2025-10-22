BML 7.52 Decreased By ▼ -0.23 (-2.97%)
BOP 39.66 Increased By ▲ 0.25 (0.63%)
CNERGY 8.12 Decreased By ▼ -0.03 (-0.37%)
CPHL 91.45 Increased By ▲ 0.78 (0.86%)
DCL 14.05 Decreased By ▼ -0.26 (-1.82%)
DGKC 240.20 Decreased By ▼ -0.29 (-0.12%)
FCCL 58.05 Increased By ▲ 0.58 (1.01%)
FFL 21.05 Increased By ▲ 0.52 (2.53%)
GCIL 31.20 Increased By ▲ 0.35 (1.13%)
HUBC 220.69 Decreased By ▼ -0.18 (-0.08%)
KEL 6.57 Decreased By ▼ -0.42 (-6.01%)
KOSM 7.12 Decreased By ▼ -0.11 (-1.52%)
LOTCHEM 26.75 Decreased By ▼ -0.32 (-1.18%)
MLCF 101.02 Decreased By ▼ -0.38 (-0.37%)
NBP 216.50 Increased By ▲ 2.71 (1.27%)
PAEL 57.20 Decreased By ▼ -0.35 (-0.61%)
PIAHCLA 23.88 Increased By ▲ 0.23 (0.97%)
PIBTL 16.15 Decreased By ▼ -0.30 (-1.82%)
POWER 19.24 Decreased By ▼ -0.85 (-4.23%)
PPL 188.91 Increased By ▲ 3.45 (1.86%)
PREMA 41.30 Decreased By ▼ -0.31 (-0.75%)
PRL 37.04 Decreased By ▼ -0.46 (-1.23%)
PTC 40.88 Increased By ▲ 3.72 (10.01%)
SNGP 129.86 Increased By ▲ 0.73 (0.57%)
SSGC 40.25 Decreased By ▼ -0.24 (-0.59%)
TELE 12.22 Increased By ▲ 0.38 (3.21%)
TPLP 11.40 Decreased By ▼ -0.06 (-0.52%)
TREET 30.51 Increased By ▲ 0.07 (0.23%)
TRG 73.60 Increased By ▲ 0.52 (0.71%)
WTL 2.05 Decreased By ▼ -0.11 (-5.09%)
BR100 17,534 Increased By 52.9 (0.3%)
BR30 56,099 Increased By 32.8 (0.06%)
KSE100 167,347 Increased By 1103.9 (0.66%)
KSE30 51,193 Increased By 306.5 (0.6%)
Lahore Paper Market Rates

LAHORE: Paper market rates in rupees on Tuesday (October 21, 2025). ======================================= Offset...
Recorder Report Published 22 Oct, 2025 06:02am

LAHORE: Paper market rates in rupees on Tuesday (October 21, 2025).

=======================================
Offset Paper
=======================================
Indonesia (per Ream)
---------------------------------------
23x36              75             7,800
27x34              75             8,600
25x35.5            75             8,400
30x40              75            11,300
---------------------------------------
Art Paper                        per kg
---------------------------------------
China
---------------------------------------
Nivea              105-150          360
All size           210-350          360
---------------------------------------
Art Card
---------------------------------------
Indonesia Ivory Card GSM     Per packet
---------------------------------------
22x28              210            3,420
22x28              235            3,850
22x28              300            6,200
---------------------------------------
Sticker                      Per Packet
---------------------------------------
Lintac Indonesia                  9,000
China Sticker Prime               3,900
---------------------------------------
Photo copy paper
---------------------------------------
Indonesia
---------------------------------------
(A4 Size)                    Per Packet
---------------------------------------
BLC                70               860
---------------------------------------
Offset Paper                     Per Kg
---------------------------------------
Packages
---------------------------------------
                   70,75,80         390
---------------------------------------
Flying High Finish
---------------------------------------
All sizes                           210
=======================================

Copyright Business Recorder, 2025

Lahore Paper Market Rates Paper market rates Offset Paper Paper prices

