Lahore Paper Market Rates

LAHORE: Paper market rates in rupees on Wednesday (October 08, 2025). ======================================= ...
Recorder Report Published 09 Oct, 2025 06:33am

LAHORE: Paper market rates in rupees on Wednesday (October 08, 2025).

=======================================
Offset Paper
=======================================
Indonesia (per Ream)
---------------------------------------
23x36              75             7,800
27x34              75             8,600
25x35.5            75             8,400
30x40              75            11,300
---------------------------------------
Art Paper                        per kg
---------------------------------------
China
---------------------------------------
Nivea              105-150          360
All size           210-350          360
---------------------------------------
Art Card
---------------------------------------
Indonesia Ivory Card GSM     Per packet
---------------------------------------
22x28              210            3,420
22x28              235            3,850
22x28              300            6,200
---------------------------------------
Sticker                      Per Packet
---------------------------------------
Lintac Indonesia                  9,000
China Sticker Prime               3,900
---------------------------------------
Photo copy paper
---------------------------------------
Indonesia
---------------------------------------
(A4 Size)                    Per Packet
---------------------------------------
BLC                70               860
---------------------------------------
Offset Paper                     Per Kg
---------------------------------------
Packages
---------------------------------------
                   70,75,80         390
---------------------------------------
Flying High Finish
---------------------------------------
All sizes                           210
=======================================

