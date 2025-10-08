BML 8.13 Increased By ▲ 0.03 (0.37%)
BOP 35.25 Increased By ▲ 0.17 (0.48%)
CNERGY 8.85 Increased By ▲ 0.09 (1.03%)
CPHL 95.70 Decreased By ▼ -0.42 (-0.44%)
DCL 15.48 Increased By ▲ 0.24 (1.57%)
DGKC 246.56 Increased By ▲ 2.78 (1.14%)
FCCL 59.55 Increased By ▲ 0.08 (0.13%)
FFL 20.90 Decreased By ▼ -0.05 (-0.24%)
GCIL 31.65 Increased By ▲ 0.42 (1.34%)
HUBC 211.95 Decreased By ▼ -3.02 (-1.4%)
KEL 7.04 Increased By ▲ 0.06 (0.86%)
KOSM 7.55 Increased By ▲ 0.35 (4.86%)
LOTCHEM 27.40 Decreased By ▼ -0.11 (-0.4%)
MLCF 106.26 Increased By ▲ 0.46 (0.43%)
NBP 217.60 Increased By ▲ 2.88 (1.34%)
PAEL 56.34 Increased By ▲ 0.16 (0.28%)
PIAHCLA 21.38 Decreased By ▼ -0.02 (-0.09%)
PIBTL 15.35 Increased By ▲ 0.07 (0.46%)
POWER 18.65 Decreased By ▼ -0.08 (-0.43%)
PPL 199.50 Increased By ▲ 2.07 (1.05%)
PREMA 43.29 Decreased By ▼ -0.34 (-0.78%)
PRL 37.88 Increased By ▲ 0.29 (0.77%)
PTC 32.02 Increased By ▲ 0.88 (2.83%)
SNGP 131.00 Increased By ▲ 0.23 (0.18%)
SSGC 42.60 No Change ▼ 0.00 (0%)
TELE 9.17 Increased By ▲ 0.14 (1.55%)
TPLP 11.04 Increased By ▲ 0.16 (1.47%)
TREET 28.35 Decreased By ▼ -0.07 (-0.25%)
TRG 72.88 Increased By ▲ 0.54 (0.75%)
WTL 1.72 Increased By ▲ 0.06 (3.61%)
BR100 17,479 Increased By 71 (0.41%)
BR30 55,684 Increased By 219.2 (0.4%)
KSE100 166,659 Increased By 485.5 (0.29%)
KSE30 51,237 Increased By 87.8 (0.17%)
Oct 08, 2025
Markets

PMEX daily trading report

Published October 8, 2025

KARACHI: On Tuesday, at PMEX, the traded value of Metals, Energy, COTS and indices was recorded at PKR 73.383 billion and the numbers of lots traded were 61,708.

Major business was contributed by Gold amounting to PKR 43.177 billion, followed by COTS (PKR 14.957 billion), Silver (PKR 7.899 billion), Platinum (PKR 2.682 billion), NSDQ 100 (PKR 1.217 billion), Crude Oil (PKR 1.709 billion), Japan Equity 225 (PKR 447.802 million), DJ (PKR 237.425 million), SP500 (PKR 198.399 million), Palladium (PKR 225.908 million), Natural Gas (PKR 308.829 million), Copper (PKR 276.926 million), Brent (PKR 21.505 million) and Aluminium (PKR 10.486 million).

In Agricultural commodities, 4 lots amounting to PKR 14.985 million were traded, comprising Cotton (PKR 1.836 million), Corn (PKR 5.910 million) and Wheat (PKR 7.239 million).

