Print Print 2025-10-07

PAD reviews food security and emerging challenges

Published 07 Oct, 2025 05:58am

FAISALABAD: The meeting of Regional Agriculture Forum Central Punjab set up by Agriculture Department Punjab has reaffirmed commitment for collaborative efforts on the part of academia, research, extension, farming community and industry with integrated approach for ensuring food security, align target with emerging challenges and agricultural and rural development.

The meeting chaired by UAF Vice Chancellor Prof Dr Zulfiqar Ali was attended by Shabbir Ahmad Khan, Additional Secretary, Taskforce, Agriculture Department; Chief Agriculture Scientists Dr Qurban Ali, Dr Javed Ahmad, Dr Muhammad Ijaz; Directors Agriculture Extension Arif Siddique, Khalid Mehmood, Shahid Hussain, Dr Shakeel Ahmad, Dr Irfan Ullah; Progressive Grower Syed Faisal Hassan Shah, Dr Khalid Aziz form Rafhan Maize, M Idress from Four Brothers, Ahsan Bajwa from Farm Dynamics; UAF Dean Agriculture Dr Ghulam Murtaza, Director Agriculture Policy Dr Asif Kamran, Director Graduate Studies Dr Khalid Bashir, Director Outreach Dr Rashad Rasool, Director External Linkages Dr Muhammad Tehseen Azhar, Director Academic Dr Hafizah Shafia Tehseen Gul and other notables.

Agriculture Department Punjab

