Sialkot set to defend title as Quaid-e-Azam Trophy kicks off tomorrow
- Rizwan, Fakhar, Haris Rauf, Hasan Nawaz, Faheem Ashraf feature in tourney
The 68th edition of the Quaid-e-Azam Trophy will begin on Monday, 6 October in four cities and across five venues as 10 regional teams including defending champions Sialkot look to fight out for the red-ball glory in Pakistan, the Pakistani Cricket Board (PCB) said on Sunday.
Sialkot squeezed past Peshawar in a tense one-wicket win to bag the title in the previous edition led by Amad Butt at the UBL Sports Complex in Karachi. The two teams will again come face to face in the opening round at the Imran Khan Stadium, Peshawar as four other matches will also begin in Abbottabad, Islamabad and Rawalpindi, the PCB stated in a press release.
The cricket board has announced a winner’s prize of Rs7.5 million, while the runners up will collect Rs4 million. In a first, player of the match in each league match will also get Rs25,000.
Player of the final will be awarded Rs100k, while best bowler, batter, wicket-keeper and player of the tournament will be awarded Rs250k each.
Among the 10 participating teams, FATA, Faisalabad, Karachi Blues and Multan have qualified from the Hanif Mohammad Trophy, while Abbottabad, Bahawalpur, Peshawar, Sialkot, Lahore Whites and Islamabad were among the top performing teams in the last edition.
In the 46-match tournament a number of fixtures including the final are also set to be live-streamed on the PCB YouTube Channel in order to bring the fans closer to the action unfolding in domestic cricket.
In the opening round, the fixture at the Imran Khan Stadium, Peshawar and Diamond Cricket Ground, Islamabad will be live-streamed on the PCB YouTube Channel.
As part of player development in first-class cricket, all teams are required to field at least one U21 player in their playing XI in the Quaid-e-Azam Trophy 2025-26.
The team rosters of all 10 regions are given below:
Note: Teams can pick players from national duty roster as well as reserves before the start of each round if required and when available.
Abbottabad
Fakhar Zaman (captain), Khalid Usman (vc), Ahmed Khan, Aqib Khan, Israr Hussain, Khayam Khan (wicket-keeper), Mehrooz Rasheed, Mohammad Adil, Mohammad Bilal, Mohammad Suleman (Guest Player), Muhammad Arif, Shahnawaz Dahani (Guest Player), Shahzaib Khan (U21), Umair Badshah and Yasir Khan (Guest Player)
National Duty: Kamran Ghulam
Reserves: Adil Naz, Aftab Ahmed, Shujah Zaheer (U21), Mansoor Ali, Mohsin Junaid, Muhammad Riaz Ullah, Shahab Khan and Zain Ishaq,
Bahawalpur
Saifullah Bangash (captain, wicket-keeper, Guest Player), Muhammad Imran Randhawa (vc), Ali Hamza Waseem, Gulfam Aziz, Mehran Sanwal, Mohammad Alamgir, Mohammad Ammar (U21), Mohammad Azab, Mohammad Faizan Zafar, Mohammad Junaid, Mohammad Shahriyar, Mubasir khan (Guest Player), Rana Burhan Basharat, Saad Khan (Guest Player) and Salman Hassan
Reserves: Ali Afzal, Ali Shabbir (U21), Khaqan Bashir, Mohammad Akram, Mohammad Sudais, Mohammad Umair, Mohammad Younis and Zaman Khan (Guest Player)
Faisalabad
Muhammad Irfan Khan (captain), Faheem Ashraf (vc), Abdul Samad, Ahmed Safi Abdullah, Ali Shan (wicket-keeper), Asad Raza, Asim Ali Nasir, Atiq-ur-Rehman, Faham-ul-Haq (U21), Hasan Raza (Guest Player), Mudassar Zunair, Muhammad Awais Zafar, Sameer Saqib, Shehzad Gul and Taimur Khan
National Duty: Khurram Shahzad
Reserves: Abdullah Zubair, Ali Asfand (U21), Ibtisam ur Rehman (U21), Mohammad Faizan, Mohammad Rizwan, Mohammad Saqib, Raees Ahmed, Shahid Ali and Umar Ali
FATA
Khushdil Shah (captain), Muhammad Sarwar Afridi (vc), Akif Javed, Haseebullah (Guest Player), Hayatullah, Mohammad Farooq (U21), Mohammad Naeem, Mohammad Usman, Mohammad Waseem Khan, Mohammad Wasim Jnr, Rehan Afridi (wicket-keeper), Salman Khan, Sameen Gul, Shahid Aziz and Zahid Mehmood (Guest Player) National Duty: Asif Afridi and Shaheen Shah Afridi
Reserves: Adnan Khan, Afaq Afridi, Arshadullah, Haroon Sadaqat, Jamshaid Khan, Khyal Maan, Muhammad Tauqeer, Sirajuddin and Usama Ahmed
Islamabad
Hasan Nawaz (captain), Abdul Faseeh (Guest Player), Faizan Riaz, Hammad Saddique, Haris Rauf, Jawad Ali (Guest Player), Kaleem Dil, Mohammad Hammad Khan, Mohammad Nawaz (Guest Player), Musa Khan, Nusratullah, Raja Hamza Waheed (U21), Sarmad Bhatti, Shamyl Hussain (U21) and Shayan Shaikh
National Duty: Rohail Nazir
Reserves: Farmanullah Khan, Mohammad Nadeem, Mohammad Qaiser, Murtaza Jamal, Naseerullah Khan, Rizwan Ali, Salman Khan and Shahid Islam (U21)
Karachi Blues
Rameez Aziz (captain), Mir Hamza (vc), Abdullah Fazal, Danish Aziz, Fahad Amin (U21), Haroon Arshad (U21), Mohammad Asghar, Muhammad Ghazi Ghori, Muhammad Umar, Mustaq Ahmad (Guest Player), Omair Bin Yuosuf, Saad Baig (U21, Guest Player, wicket-keeper), Saim Ayub, Saqib Khan and Usman Khan
National Duty: Abrar Ahmed, Saud Shakeel and Shan Masood
Reserves: Arif Yaqoob, Asadullah Hamza, Ashiq Ali, Fawad Alam, Maaz Khurram Amin, Mohammad Hamza Sohail, Mohammad Tariq Khan, Mohammad Usman Rahim and Sarfaraz Ahmed
Lahore Whites
Saad Naseem (captain), Abid Ali, Ahmad Bashir, Ali Zaryab Asif, Attyab Ahmed, Haseeb-ur-Rehman, Hussain Talat, Junaid Ali, Mohammad Abbas, Mohammad Rameez Jnr, Mohammad Salman, Naseem Shah, Tayyab Tahir, Ubaid Shah (U21) and Umar Siddiq (Guest Player)
National Duty: Aamir Jamal, Babar Azam and Salman Ali Agha
Reserves: Asadullah, Ahmed Daniyal, Hasan Rizwan, Imran Dogar, Mohammad Ahsan, Mohammad Faiq, Mohammad Salman Mirza, Mohib Bhatti, Muhammad Akhlaq, Obaid Shahid, Qasim Akram (Guest Player) and Shehbaz Javed, Usama Tariq
Multan
Zain Abbas (captain), Sharoon Siraj (vc), Aamer Yamin (subject to fitness), Ahmer Ashfaq, Ali Usman, Arafat Minhas, Bismillah Khan (wicket-keeper, Guest Player), Hasan Hafeez, Imran Butt (Guest Player), Imran Rafiq, Kashif Ali (Guest Player), Mohammad Ismail (U21), Mohammad Shan (U21), Muhammad Shahzad and Waqar Hussain
National Duty: Faisal Akram and Imam-ul-Haq
Reserves: Abdul Rehman Muzammil, Ghulam Haider, Huzaif Ayub, Jamshaid Bhatti, Saim Ayyaz, Tahir Hussain, Uzair Mumtaz and Zeeshan Ashraf
Peshawar
Abbas Ali, Adil Amin, Azam Khan, Israrullah, Khalid Shah, Maaz Sadaqat, Mohammad Abbas Afridi, Mohammad Abuzar, Mohammad Irfan (U21), Muhammad Amir Khan, Mohammad Haris, (wicket-keeper), Nabi Gul, Najab Khan (U21), Niaz Khan, Sahibzada Farhan, Sufyan Moqim (Guest Player) and Waqar Ahmed
National Duty: Mohammad Rizwan and Sajid Khan
Note: Rizwan and Sajid will be the captain and vice-captain, respectively for first first round.
Reserves: Afkar Durrani (U21), Fazal Haq, Mohammad Farhan, Mohammad Imran Jnr, Mohammad Mohsin Khan, Mohammad Zulkifal, Taj Wali and Zubair Khan
Sialkot
Amad Butt (captain), Aashar Mehmood, Afzaal Manzoor (U21, wicket-keeper), Ahmed Hasan (U21), Ayaz Tasawar, Azan Awais, Mehran Mumtaz (Guest Player), Mohammad Abdul Rehman, Mohammad Ali, Mohammad Huraira, Mohammad Husnain Khan, Mohammad Waleed, Mohsin Riaz and Shoaib Akhtar
National Duty: Abdullah Shafique and Hasan Ali
Reserves: Ali Afzal (U21), Ali Raza (U21, subject to fitness), Athar Mehmood, Awais Ali (U21), Hamza Nazar, Khawaja Arham, Mirza Tahir Baig, Shahzaib Bhatti and Usama Mir (to join from second round)
First round fixtures (October 6-9)
Abbottabad v Bahawalpur at Abbottabad Cricket Stadium
Lahore Whites v Islamabad at Shoaib Akhtar Cricket Stadium, Rawalpindi
Peshawar v Sialkot at Imran Khan Stadium, Peshawar (To be live-streamed on PCB YouTube Channel)
FATA v Multan at Diamond Cricket Ground, Islamabad (To be live-streamed on PCB YouTube Channel)
Faisalabad v Karachi Blues at Marghzar Cricket Ground, Islamabad
