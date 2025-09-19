Markets Print 2025-09-19
Kibor interbank offered rates
KARACHI: Kibor interbank offered rates on Thursday (September 18, 2025).
==========================
KIBOR
==========================
Tenor BID OFFER
==========================
1-Week 10.79 11.29
2-Week 10.78 11.28
1-Month 10.77 11.27
3-Month 10.79 11.04
6-Month 10.80 11.05
9-Month 10.78 11.28
1-Year 10.79 11.29
==========================
Data source: SBP
