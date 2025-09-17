Markets Print 2025-09-17
Kibor interbank offered rates
KARACHI: Kibor interbank offered rates on Tuesday (September 16, 2025). ========================== KIBOR...
KARACHI: Kibor interbank offered rates on Tuesday (September 16, 2025).
==========================
KIBOR
==========================
Tenor BID OFFER
==========================
1-Week 10.80 11.30
2-Week 10.79 11.29
1-Month 10.79 11.29
3-Month 10.80 11.05
6-Month 10.81 11.06
9-Month 10.79 11.29
1-Year 10.81 11.31
==========================
Data source: SBP
Copyright Business Recorder, 2025
Comments