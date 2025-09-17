Markets Print 2025-09-17
Lahore Paper Market Rates
LAHORE: Paper market rates in rupees on Tuesday (September 16, 2025).
=======================================
Offset Paper
=======================================
Indonesia (per Ream)
---------------------------------------
23x36 75 7,800
27x34 75 8,600
25x35.5 75 8,400
30x40 75 11,300
---------------------------------------
Art Paper per kg
---------------------------------------
China
---------------------------------------
Nivea 105-150 360
All size 210-350 360
---------------------------------------
Art Card
---------------------------------------
Indonesia Ivory Card GSM Per packet
---------------------------------------
22x28 210 3,420
22x28 235 3,850
22x28 300 6,200
---------------------------------------
Sticker Per Packet
---------------------------------------
Lintac Indonesia 9,000
China Sticker Prime 3,900
---------------------------------------
Photo copy paper
---------------------------------------
Indonesia
---------------------------------------
(A4 Size) Per Packet
---------------------------------------
BLC 70 860
---------------------------------------
Offset Paper Per Kg
---------------------------------------
Packages
---------------------------------------
70,75,80 390
---------------------------------------
Flying High Finish
---------------------------------------
All sizes 210
=======================================
