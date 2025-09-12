BML 6.55 Decreased By ▼ -0.19 (-2.82%)
BOP 18.73 Increased By ▲ 0.55 (3.03%)
CNERGY 7.17 Increased By ▲ 0.02 (0.28%)
CPHL 102.70 Increased By ▲ 0.46 (0.45%)
DCL 14.30 Increased By ▲ 0.30 (2.14%)
DGKC 239.90 Increased By ▲ 5.79 (2.47%)
FCCL 59.10 Increased By ▲ 0.95 (1.63%)
FFL 18.80 Increased By ▲ 0.37 (2.01%)
GCIL 33.25 Decreased By ▼ -1.25 (-3.62%)
HUBC 197.50 Increased By ▲ 2.00 (1.02%)
KEL 5.53 Decreased By ▼ -0.01 (-0.18%)
KOSM 6.70 Increased By ▲ 0.06 (0.9%)
LOTCHEM 27.30 Increased By ▲ 0.25 (0.92%)
MLCF 107.60 Increased By ▲ 1.10 (1.03%)
NBP 177.82 Increased By ▲ 1.82 (1.03%)
PAEL 55.74 Decreased By ▼ -0.74 (-1.31%)
PIAHCLA 20.00 Increased By ▲ 0.14 (0.7%)
PIBTL 12.95 Increased By ▲ 0.05 (0.39%)
POWER 18.66 Decreased By ▼ -0.18 (-0.96%)
PPL 196.70 Increased By ▲ 5.45 (2.85%)
PREMA 41.91 Increased By ▲ 0.16 (0.38%)
PRL 32.49 Increased By ▲ 0.19 (0.59%)
PTC 25.44 Increased By ▲ 1.20 (4.95%)
SNGP 134.90 Increased By ▲ 2.49 (1.88%)
SSGC 45.71 Decreased By ▼ -0.18 (-0.39%)
TELE 8.15 Decreased By ▼ -0.13 (-1.57%)
TPLP 10.34 Increased By ▲ 0.04 (0.39%)
TREET 25.34 Decreased By ▼ -1.08 (-4.09%)
TRG 63.51 Increased By ▲ 1.48 (2.39%)
WTL 1.58 Decreased By ▼ -0.02 (-1.25%)
BR100 16,053 No Change 0 (0%)
BR30 49,532 No Change 0 (0%)
KSE100 156,141 No Change 0 (0%)
KSE30 47,721 No Change 0 (0%)
Markets Print 2025-09-12

Lahore Paper Market Rates

LAHORE: Paper market rates in rupees on Thursday (September 11, 2025). =======================================...
Recorder Report Published 12 Sep, 2025 05:54am

LAHORE: Paper market rates in rupees on Thursday (September 11, 2025).

=======================================
Offset Paper
=======================================
Indonesia (per Ream)
---------------------------------------
23x36              75             8,000
27x34              75             8,900
25x35.5            75             8,600
30x40              75            11,700
---------------------------------------
Art Paper                        per kg
---------------------------------------
China
---------------------------------------
Nivea              105-150          360
All size           210-350          360
---------------------------------------
Art Card
---------------------------------------
Indonesia Ivory Card GSM     Per packet
---------------------------------------
22x28              210             5000
22x28              235             5400
22x28              300             7300
---------------------------------------
Sticker                      Per Packet
---------------------------------------
Lintac Indonesia                 10,500
China Sticker Prime                4100
---------------------------------------
Photo copy paper
---------------------------------------
Indonesia
---------------------------------------
(A4 Size)                    Per Packet
---------------------------------------
BLC                70               860
---------------------------------------
Offset Paper                     Per Kg
---------------------------------------
Packages
---------------------------------------
                   70,75,80         380
---------------------------------------
Flying High Finish
---------------------------------------
All sizes                           217
=======================================

