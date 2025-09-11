Markets Print 2025-09-11
Kibor interbank offered rates
KARACHI: Kibor interbank offered rates on Wednesday (September 10, 2025).
==========================
KIBOR
==========================
Tenor BID OFFER
==========================
1-Week 10.77 11.27
2-Week 10.77 11.27
1-Month 10.76 11.26
3-Month 10.76 11.01
6-Month 10.78 11.03
9-Month 10.75 11.25
1-Year 10.77 11.27
==========================
Data source: SBP
