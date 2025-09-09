LAHORE: Paper market rates in rupees on Monday (September 08, 2025).

======================================= Offset Paper ======================================= Indonesia (per Ream) --------------------------------------- 23x36 75 8,000 27x34 75 8,900 25x35.5 75 8,600 30x40 75 11,700 --------------------------------------- Art Paper per kg --------------------------------------- China --------------------------------------- Nivea 105-150 360 All size 210-350 360 --------------------------------------- Art Card --------------------------------------- Indonesia Ivory Card GSM Per packet --------------------------------------- 22x28 210 5000 22x28 235 5400 22x28 300 7300 --------------------------------------- Sticker Per Packet --------------------------------------- Lintac Indonesia 10,500 China Sticker Prime 4100 --------------------------------------- Photo copy paper --------------------------------------- Indonesia --------------------------------------- (A4 Size) Per Packet --------------------------------------- BLC 70 860 --------------------------------------- Offset Paper Per Kg --------------------------------------- Packages --------------------------------------- 70,75,80 380 --------------------------------------- Flying High Finish --------------------------------------- All sizes 217 =======================================

