BML 6.24 Decreased By ▼ -0.03 (-0.48%)
BOP 19.65 Decreased By ▼ -0.04 (-0.2%)
CNERGY 7.22 Decreased By ▼ -0.05 (-0.69%)
CPHL 96.21 Increased By ▲ 0.03 (0.03%)
DCL 14.78 Increased By ▲ 1.03 (7.49%)
DGKC 237.67 Increased By ▲ 0.26 (0.11%)
FCCL 59.72 Decreased By ▼ -0.67 (-1.11%)
FFL 18.68 Decreased By ▼ -0.04 (-0.21%)
GCIL 31.86 Increased By ▲ 0.60 (1.92%)
HUBC 196.84 Increased By ▲ 10.77 (5.79%)
KEL 5.62 Increased By ▲ 0.28 (5.24%)
KOSM 6.79 Decreased By ▼ -0.11 (-1.59%)
LOTCHEM 21.81 Decreased By ▼ -0.31 (-1.4%)
MLCF 109.13 Decreased By ▼ -0.20 (-0.18%)
NBP 171.79 Decreased By ▼ -0.19 (-0.11%)
PAEL 57.09 Increased By ▲ 3.83 (7.19%)
PIAHCLA 19.96 Decreased By ▼ -0.06 (-0.3%)
PIBTL 13.40 Increased By ▲ 0.15 (1.13%)
POWER 19.54 Decreased By ▼ -0.56 (-2.79%)
PPL 190.51 Increased By ▲ 3.77 (2.02%)
PREMA 42.30 Increased By ▲ 0.85 (2.05%)
PRL 32.85 Increased By ▲ 0.25 (0.77%)
PTC 24.41 Increased By ▲ 0.84 (3.56%)
SNGP 133.18 Increased By ▲ 11.69 (9.62%)
SSGC 42.56 Increased By ▲ 1.77 (4.34%)
TELE 8.10 Decreased By ▼ -0.06 (-0.74%)
TPLP 10.47 Increased By ▲ 0.04 (0.38%)
TREET 24.47 Increased By ▲ 0.17 (0.7%)
TRG 58.04 Decreased By ▼ -1.43 (-2.4%)
WTL 1.43 Decreased By ▼ -0.01 (-0.69%)
BR100 16,009 Increased By 193.1 (1.22%)
BR30 49,336 Increased By 1052 (2.18%)
KSE100 156,087 Increased By 1810.1 (1.17%)
KSE30 47,639 Increased By 576 (1.22%)
Markets Print 2025-09-09

Lahore Paper Market Rates

LAHORE: Paper market rates in rupees on Monday (September 08, 2025). ======================================= Offset...
Recorder Report Published 09 Sep, 2025 05:43am

LAHORE: Paper market rates in rupees on Monday (September 08, 2025).

=======================================
Offset Paper
=======================================
Indonesia (per Ream)
---------------------------------------
23x36              75             8,000
27x34              75             8,900
25x35.5            75             8,600
30x40              75            11,700
---------------------------------------
Art Paper                        per kg
---------------------------------------
China
---------------------------------------
Nivea              105-150          360
All size           210-350          360
---------------------------------------
Art Card
---------------------------------------
Indonesia Ivory Card GSM     Per packet
---------------------------------------
22x28              210             5000
22x28              235             5400
22x28              300             7300
---------------------------------------
Sticker                      Per Packet
---------------------------------------
Lintac Indonesia                 10,500
China Sticker Prime                4100
---------------------------------------
Photo copy paper
---------------------------------------
Indonesia
---------------------------------------
(A4 Size)                    Per Packet
---------------------------------------
BLC                70               860
---------------------------------------
Offset Paper                     Per Kg
---------------------------------------
Packages
---------------------------------------
                   70,75,80         380
---------------------------------------
Flying High Finish
---------------------------------------
All sizes                           217
=======================================

