Markets Print 2025-09-03
LME official prices
LONDON: The following were Monday official prices.
=========================================
ALUMINIUM
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2612.00 2612.50
3-month 2609.00 2610.00
=========================================
COPPER
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 9804.00 9804.50
3-month 9896.00 9897.00
=========================================
ZINC
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2839.00 2840.00
3-month 2828.00 2830.00
=========================================
NICKEL
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 15260.00 15265.00
3-month 15465.00 15475.00
=========================================
LEAD
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 1953.00 1955.00
3-month 1994.00 1994.50
=========================================
Source: London Metals Exchange.
