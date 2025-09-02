BML 5.62 Decreased By ▼ -0.03 (-0.53%)
BOP 16.58 Increased By ▲ 1.51 (10.02%)
CNERGY 7.25 Increased By ▲ 0.03 (0.42%)
CPHL 93.02 Increased By ▲ 3.63 (4.06%)
DCL 13.85 Increased By ▲ 0.22 (1.61%)
DGKC 209.22 Increased By ▲ 1.75 (0.84%)
FCCL 59.46 Increased By ▲ 4.09 (7.39%)
FFL 17.13 Increased By ▲ 0.36 (2.15%)
GCIL 28.44 Increased By ▲ 0.33 (1.17%)
HUBC 163.93 Decreased By ▼ -0.34 (-0.21%)
KEL 5.43 Increased By ▲ 0.11 (2.07%)
KOSM 6.92 Increased By ▲ 0.21 (3.13%)
LOTCHEM 22.00 Increased By ▲ 0.05 (0.23%)
MLCF 104.83 Increased By ▲ 2.15 (2.09%)
NBP 153.50 Increased By ▲ 5.07 (3.42%)
PAEL 52.54 Increased By ▲ 4.78 (10.01%)
PIAHCLA 19.75 Increased By ▲ 0.23 (1.18%)
PIBTL 12.96 Increased By ▲ 0.17 (1.33%)
POWER 17.41 Increased By ▲ 0.41 (2.41%)
PPL 179.12 Increased By ▲ 1.81 (1.02%)
PREMA 41.78 Increased By ▲ 1.62 (4.03%)
PRL 31.71 Increased By ▲ 1.08 (3.53%)
PTC 22.77 Decreased By ▼ -0.03 (-0.13%)
SNGP 114.92 Increased By ▲ 0.33 (0.29%)
SSGC 40.78 Increased By ▲ 0.76 (1.9%)
TELE 8.14 Increased By ▲ 0.05 (0.62%)
TPLP 10.30 Increased By ▲ 0.11 (1.08%)
TREET 25.01 Increased By ▲ 1.29 (5.44%)
TRG 56.51 Decreased By ▼ -0.60 (-1.05%)
WTL 1.44 Decreased By ▼ -0.01 (-0.69%)
BR100 15,235 Increased By 150.4 (1%)
BR30 44,824 Increased By 812 (1.85%)
KSE100 149,971 Increased By 1353.3 (0.91%)
KSE30 45,655 Increased By 407.2 (0.9%)
Sep 02, 2025 اردو PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets Print 2025-09-02

Lahore Paper Market Rates

LAHORE: Paper market rates in rupees on Monday (September 01, 2025). ======================================= Offset...
Recorder Report Published 02 Sep, 2025 06:12am

LAHORE: Paper market rates in rupees on Monday (September 01, 2025).

=======================================
Offset Paper
=======================================
Indonesia (per Ream)
---------------------------------------
23x36              75             8,000
27x34              75             8,900
25x35.5            75             8,600
30x40              75            11,700
---------------------------------------
Art Paper                        per kg
---------------------------------------
China
---------------------------------------
Nivea              105-150          360
All size           210-350          360
---------------------------------------
Art Card
---------------------------------------
Indonesia Ivory Card GSM     Per packet
---------------------------------------
22x28              210             5000
22x28              235             5400
22x28              300             7300
---------------------------------------
Sticker                      Per Packet
---------------------------------------
Lintac Indonesia                 10,500
China Sticker Prime                4100
---------------------------------------
Photo copy paper
---------------------------------------
Indonesia
---------------------------------------
(A4 Size)                    Per Packet
---------------------------------------
BLC                70               860
---------------------------------------
Offset Paper                     Per Kg
---------------------------------------
Packages
---------------------------------------
                   70,75,80         380
---------------------------------------
Flying High Finish
---------------------------------------
All sizes                           217
=======================================

Copyright Business Recorder, 2025

Paper market Paper Paper prices

Comments

200 characters

Lahore Paper Market Rates

Aurangzeb advances Pakistan-China financial cooperation

RLNG allocation for domestic sector: Ogra advocates careful evaluation

‘Unprecedented’ rainfall paralyses life in Pakistan’s capital

August inflation cools to 3pc, flood impact looms

ECC approves Rs250m TSG for NSD

Pakistan highly vulnerable to natural disasters: World Bank

Return filing: Taxpayers to receive phone calls

Customs clears over 4,400 used cars in July

CCP urges govt to lift ban on setting up of new sugar mills

Investors must route trade via Shariah-compliant brokers: SECP

Read more stories