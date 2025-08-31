KARACHI: The weather report on Saturday (August 30, 2025) and the forecast for Sunday (August 31, 2025)

================================================================== CITIES TODAY TOMORROW ================================================================== Hyderabad 38-27 (ºC) 05-00 (%) 37-26 (ºC) 03-00 (%) Karachi 33-27 (°C) 05-00 (%) 32-26 (°C) 03-00 (%) Lahore 30-24 (°C) 57-00 (%) 30-24 (°C) 70-00 (%) Larkana 40-28 (°C) 07-00 (%) 39-28 (°C) 02-00 (%) Mirpurkhas 38-27 (°C) 07-00 (%) 36-26 (°C) 03-00 (%) Muzaffarabad 28-20 (ºC) 80-00 (%) 30-20 (ºC) 25-00 (%) Peshawar 34-24 (ºC) 55-00 (%) 33-24 (ºC) 25-00 (%) Quetta 35-17 (ºC) 00-00 (%) 35-17 (ºC) 00-00 (%) Rawalpindi 29-23 (ºC) 67-00 (%) 30-22 (ºC) 65-00 (%) Sukkur 39-28 (ºC) 11-00 (%) 38-28 (ºC) 03-00 (%) ================================================================== KARACHI ------------------------------------------------------------------ Sunset: 06:52 pm (Today) Sunrise: 06:11 am (Tomorrow) ==================================================================

