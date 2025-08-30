BML 5.65 Decreased By ▼ -0.16 (-2.75%)
The Weather

Recorder Report Published 30 Aug, 2025 06:00am

KARACHI: The weather report on Friday (August 29, 2025) and the forecast for Saturday (August 30, 2025) 

==================================================================
CITIES                     TODAY                          TOMORROW
==================================================================
Hyderabad         39-27 (ºC) 05-00 (%)        37-27 (ºC) 03-00 (%)
Karachi           33-27 (°C) 07-00 (%)        32-27 (°C) 04-00 (%)
Lahore            34-26 (°C) 55-00 (%)        32-25 (°C) 75-00 (%)
Larkana           42-29 (°C) 02-00 (%)        42-29 (°C) 02-00 (%)
Mirpurkhas        38-27 (°C) 04-00 (%)        38-26 (°C) 04-00 (%)
Muzaffarabad      32-22 (ºC) 25-00 (%)        32-22 (ºC) 55-00 (%)
Peshawar          37-27 (ºC) 04-00 (%)        36-26 (ºC) 17-00 (%)
Quetta            36-18 (ºC) 00-00 (%)        36-18 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi        34-25 (ºC) 08-00 (%)        32-24 (ºC) 55-00 (%)
Sukkur            42-29 (ºC) 02-00 (%)        41-30 (ºC) 03-00 (%)
==================================================================
KARACHI
------------------------------------------------------------------
Sunset:                       06:54 pm                     (Today)
Sunrise:                      06:10 am                  (Tomorrow)
==================================================================

