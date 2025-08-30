KARACHI: The weather report on Friday (August 29, 2025) and the forecast for Saturday (August 30, 2025)

================================================================== CITIES TODAY TOMORROW ================================================================== Hyderabad 39-27 (ºC) 05-00 (%) 37-27 (ºC) 03-00 (%) Karachi 33-27 (°C) 07-00 (%) 32-27 (°C) 04-00 (%) Lahore 34-26 (°C) 55-00 (%) 32-25 (°C) 75-00 (%) Larkana 42-29 (°C) 02-00 (%) 42-29 (°C) 02-00 (%) Mirpurkhas 38-27 (°C) 04-00 (%) 38-26 (°C) 04-00 (%) Muzaffarabad 32-22 (ºC) 25-00 (%) 32-22 (ºC) 55-00 (%) Peshawar 37-27 (ºC) 04-00 (%) 36-26 (ºC) 17-00 (%) Quetta 36-18 (ºC) 00-00 (%) 36-18 (ºC) 00-00 (%) Rawalpindi 34-25 (ºC) 08-00 (%) 32-24 (ºC) 55-00 (%) Sukkur 42-29 (ºC) 02-00 (%) 41-30 (ºC) 03-00 (%) ================================================================== KARACHI ------------------------------------------------------------------ Sunset: 06:54 pm (Today) Sunrise: 06:10 am (Tomorrow) ==================================================================

