CM Punjab Maryam Nawaz examines floods situation in Ravi River

|Currency
|Rate
|
USD PKR Interbank Selling / Aug 28
|
281.85
|
USD PKR Interbank Buying / Aug 28
|
281.65
|
USD to Japanese Yen / Aug 28
|
147.16
|
USD to Swiss Franc / Aug 28
|
0.80
|
Pound Sterling to USD / Aug 28
|
1.35
|
Euro to USD / Aug 28
|
1.16
|
UK LIBOR % / Aug 27
|
4.96
|Stock
|Volume
|
S&P 500 / Aug 27
|
6,481.40
|
Nasdaq / Aug 27
|
21,590.14
|
Dow Jones / Aug 27
|
45,565.23
|
India Sensex / Aug 28
|
80,571.54
|
Tokyo Nikkei / Aug 28
|
42,794.80
|
Hang Seng / Aug 28
|
24,896.08
|
FTSE 100 / Aug 28
|
9,266.01
|
Germany DAX 30 / Aug 28
|
24,087.48
|
France CAC40 / Aug 28
|
7,807.60
|Item
|Value
|
Karachi Cotton PKR/37.32 KG / Aug 27
|
16,380
|
Gold 10 Grams PKR / Aug 27
|
310,099
|
Petrol/Litre / Aug 28
|
264.61
|
Crude Oil USD/Barrel / Aug 28
|
63.54
|
Gold Spot USD/Ounce / Aug 28
|
3,388.66
|
Diesel/Litre / Aug 28
|
272.99
|
Cotton US¢/pound / Aug 28
|
66.67
|Stock
|Price
|
Pace (Pak) Ltd. / Aug 28
Pace (Pakistan) Limited(PACE)
|
8.06
▲ 2 (33%)
|
TPL Corp Ltd / Aug 28
TPL Corp Limited(TPL)
|
8.64
▲ 2 (30.12%)
|
Ashfaq Textile / Aug 28
Ashfaq Textile Mills Limited(ASHT)
|
28.02
▲ 4.87 (21.04%)
|
Bank of Khyber / Aug 28
The Bank of Khyber(BOK)
|
25.96
▲ 4.51 (21.03%)
|
TPL Insurance / Aug 28
TPL Insurance Limited(TPLI)
|
13.65
▲ 2.37 (21.01%)
|
Elahi Cotton / Aug 28
Elahi Cotton Mills Limited(ELCM)
|
287.57
▲ 49.91 (21%)
|
Ansari Sug. / Aug 28
Ansari Sugar Mills Limited(ANSM)
|
17.29
▲ 3 (20.99%)
|
Dewan Mushtaq / Aug 28
Dewan Mushtaq Textile Mills Limited(DMTM)
|
17.58
▲ 3.05 (20.99%)
|
The Organic Meat / Aug 28
The Organic Meat Company Limited(TOMCL)
|
49.57
▲ 8.56 (20.87%)
|
F. Nat.Equities / Aug 28
First National Equities Limited(FNEL)
|
4.77
▲ 0.81 (20.45%)
|Stock
|Price
|
Ideal Spinning / Aug 28
Ideal Spinning Mills Limited(IDSM)
|
21
▼ -4.09 (-16.3%)
|
Al-Shaheer Corp / Aug 28
Al Shaheer Corporation Limited(ASC)
|
18.63
▼ -3.05 (-14.07%)
|
First Tri-Star Mod. / Aug 28
First Tri-Star Modaraba(FTSM)
|
12.15
▼ -1.83 (-13.09%)
|
First Capital Equities / Aug 28
First Capital Equities Limited(FCEL)
|
6.50
▼ -0.95 (-12.75%)
|
AN Textile Mills / Aug 28
AN Textile Mills Limited(ANTM)
|
28.29
▼ -4.01 (-12.41%)
|
Tri-Star Mutual / Aug 28
Tri-Star Mutual Fund Limited(TSMF)
|
11.46
▼ -1.54 (-11.85%)
|
Zahid Jee Textile / Aug 28
Zahidjee Textile Mills Limited(ZAHID)
|
69
▼ -9 (-11.54%)
|
Otsuka Pakistan / Aug 28
Otsuka Pakistan Limited(OTSU)
|
260
▼ -31.95 (-10.94%)
|
Leather Up Ltd. / Aug 28
Leather Up Limited(LEUL)
|
47.88
▼ -5.79 (-10.79%)
|
Soneri Bank Ltd / Aug 28
Soneri Bank Limited(SNBL)
|
21.79
▼ -2.61 (-10.7%)
|Stock
|Volume
|
Pace (Pak) Ltd. / Aug 28
Pace (Pakistan) Limited(PACE)
|
67,826,319
▲ 2
|
Bank Makramah / Aug 28
Bank Makramah Limited(BML)
|
46,470,554
▲ 0.98
|
F. Nat.Equities / Aug 28
First National Equities Limited(FNEL)
|
28,337,950
▲ 0.81
|
Arif Habib Corp / Aug 28
Arif Habib Corporation Limited(AHCL)
|
23,049,361
▲ 0.41
|
Sui South Gas / Aug 28
Sui Southern Gas Company Limited(SSGC)
|
19,287,635
▼ -2.88
|
Pak Elektron / Aug 28
Pak Elektron Limited(PAEL)
|
11,190,894
▲ 1.98
|
Ist.Capital Sec / Aug 28
First Capital Securities Corporation(FCSC)
|
11,014,073
▲ 0.42
|
Ghani Chemworld / Aug 28
Ghani Chemworld Limited(GCWL)
|
10,942,174
▲ 0.2
|
Cres.Star Ins. / Aug 28
Crescent Star Insurance Limited(CSIL)
|
9,855,439
▲ 0.01
|
Pervez Ahmed Consultancy / Aug 28
Pervez Ahmed Consultancy Services Ltd.(PASL)
|
9,440,954
▲ 0.15
