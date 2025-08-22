BML 4.91 Decreased By ▼ -0.06 (-1.21%)
Markets Print 2025-08-22

Lahore Paper Market Rates

LAHORE: Paper market rates in rupees on Thursday (August 21, 2025). ======================================= Offset...
Recorder Report Published 22 Aug, 2025 06:00am

LAHORE: Paper market rates in rupees on Thursday (August 21, 2025).

=======================================
Offset Paper
=======================================
Indonesia (per Ream)
---------------------------------------
23x36              75             8,000
27x34              75             8,900
25x35.5            75             8,600
30x40              75            11,700
---------------------------------------
Art Paper                        per kg
---------------------------------------
China
---------------------------------------
Nivea              105-150          360
All size           210-350          360
---------------------------------------
Art Card
---------------------------------------
Indonesia Ivory Card GSM     Per packet
---------------------------------------
22x28              210             5000
22x28              235             5400
22x28              300             7300
---------------------------------------
Sticker                      Per Packet
---------------------------------------
Lintac Indonesia                 10,500
China Sticker Prime                4100
---------------------------------------
Photo copy paper
---------------------------------------
Indonesia
---------------------------------------
(A4 Size)                    Per Packet
---------------------------------------
BLC                70               860
---------------------------------------
Offset Paper                     Per Kg
---------------------------------------
Packages
---------------------------------------
                   70,75,80         380
---------------------------------------
Flying High Finish
---------------------------------------
All sizes                           217
=======================================

