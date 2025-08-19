Markets Print 2025-08-19
LME official prices
LONDON: The following were Friday official prices. ========================================= ALUMINIUM...
LONDON: The following were Friday official prices.
=========================================
ALUMINIUM
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2599.00 2600.00
3-month 2601.50 2602.00
=========================================
COPPER
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 9620.00 9621.00
3-month 9730.00 9735.00
=========================================
ZINC
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2811.00 2811.50
3-month 2813.00 2814.00
=========================================
NICKEL
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 14900.00 14910.00
3-month 15075.00 15085.00
=========================================
LEAD
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 1945.00 1945.50
3-month 1984.00 1984.50
=========================================
Source: London Metals Exchange.
Copyright Business Recorder, 2025
Comments