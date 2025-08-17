BML 4.91 Decreased By ▼ -0.09 (-1.8%)
Pakistan Print 2025-08-17

The Weather

Recorder Report Published 17 Aug, 2025 02:53am

KARACHI: The weather report on Saturday (August 16, 2025) and the forecast for Sunday (August 17, 2025) 

==================================================================
CITIES                     TODAY                          TOMORROW
==================================================================
Hyderabad         38-28 (ºC) 24-00 (%)        39-28 (ºC) 25-00 (%)
Karachi           35-27 (°C) 25-00 (%)        36-27 (°C) 25-00 (%)
Lahore            35-27 (°C) 66-00 (%)        34-27 (°C) 75-00 (%)
Larkana           41-30 (°C) 25-00 (%)        41-30 (°C) 13-00 (%)
Mirpurkhas        38-27 (°C) 25-00 (%)        38-27 (°C) 55-00 (%)
Muzaffarabad      32-22 (ºC) 55-00 (%)        31-22 (ºC) 67-00 (%)
Peshawar          34-27 (ºC) 55-00 (%)        34-25 (ºC) 55-00 (%)
Quetta            35-19 (ºC) 03-00 (%)        35-20 (ºC) 03-00 (%)
Rawalpindi        33-25 (ºC) 55-00 (%)        31-24 (ºC) 91-00 (%)
Sukkur            40-30 (ºC) 25-00 (%)        40-29 (ºC) 25-00 (%)
==================================================================
KARACHI
------------------------------------------------------------------
Sunset:                       07:06 pm                     (Today)
Sunrise:                      06:05 am                  (Tomorrow)
==================================================================

weather report pakistan weather

