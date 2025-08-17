KARACHI: The weather report on Saturday (August 16, 2025) and the forecast for Sunday (August 17, 2025)
==================================================================
CITIES TODAY TOMORROW
==================================================================
Hyderabad 38-28 (ºC) 24-00 (%) 39-28 (ºC) 25-00 (%)
Karachi 35-27 (°C) 25-00 (%) 36-27 (°C) 25-00 (%)
Lahore 35-27 (°C) 66-00 (%) 34-27 (°C) 75-00 (%)
Larkana 41-30 (°C) 25-00 (%) 41-30 (°C) 13-00 (%)
Mirpurkhas 38-27 (°C) 25-00 (%) 38-27 (°C) 55-00 (%)
Muzaffarabad 32-22 (ºC) 55-00 (%) 31-22 (ºC) 67-00 (%)
Peshawar 34-27 (ºC) 55-00 (%) 34-25 (ºC) 55-00 (%)
Quetta 35-19 (ºC) 03-00 (%) 35-20 (ºC) 03-00 (%)
Rawalpindi 33-25 (ºC) 55-00 (%) 31-24 (ºC) 91-00 (%)
Sukkur 40-30 (ºC) 25-00 (%) 40-29 (ºC) 25-00 (%)
==================================================================
KARACHI
------------------------------------------------------------------
Sunset: 07:06 pm (Today)
Sunrise: 06:05 am (Tomorrow)
==================================================================
