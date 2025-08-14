BML 5.00 Increased By ▲ 0.02 (0.4%)
Pakistan Print 2025-08-14

The Weather

Recorder Report Published 14 Aug, 2025 06:07am

KARACHI: The weather report on Wednesday (August 13, 2025) and the forecast for Thursday (August 14, 2025)

==================================================================
CITIES                     TODAY                          TOMORROW
==================================================================
Hyderabad         37-27 (ºC) 05-00 (%)        36-27 (ºC) 11-00 (%)
Karachi           32-27 (°C) 80-00 (%)        31-27 (°C) 56-00 (%)
Lahore            34-27 (°C) 25-00 (%)        35-27 (°C) 25-00 (%)
Larkana           40-28 (°C) 01-00 (%)        40-29 (°C) 04-00 (%)
Mirpurkhas        36-27 (°C) 05-00 (%)        36-27 (°C) 12-00 (%)
Muzaffarabad      32-23 (ºC) 70-00 (%)        29-23 (ºC) 75-00 (%)
Peshawar          38-29 (ºC) 14-00 (%)        37-29 (ºC) 12-00 (%)
Quetta            37-20 (ºC) 00-00 (%)        38-20 (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi        33-26 (ºC) 25-00 (%)        32-27 (ºC) 25-00 (%)
Sukkur            39-28 (ºC) 02-00 (%)        38-29 (ºC) 04-00 (%)
==================================================================
KARACHI
------------------------------------------------------------------
Sunset:                       07:08 pm                     (Today)
Sunrise:                      06:04 am                  (Tomorrow)
==================================================================

Copyright Business Recorder, 2025

