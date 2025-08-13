Sindh govt launches special ‘Azadi Train’ to celebrate Pakistan Independence Day

|Currency
|Rate
|
USD PKR Interbank Selling / Aug 13
|
282.22
|
USD PKR Interbank Buying / Aug 13
|
281.97
|
USD to Japanese Yen / Aug 13
|
147.47
|
USD to Swiss Franc / Aug 13
|
0.80
|
Pound Sterling to USD / Aug 13
|
1.35
|
Euro to USD / Aug 13
|
1.17
|
UK LIBOR % / Aug 12
|
4.96
|Stock
|Volume
|
S&P 500 / Aug 12
|
6,445.76
|
Nasdaq / Aug 12
|
21,681.91
|
Dow Jones / Aug 12
|
44,458.61
|
India Sensex / Aug 13
|
80,586.38
|
Tokyo Nikkei / Aug 13
|
43,274.67
|
Hang Seng / Aug 13
|
25,584.43
|
FTSE 100 / Aug 13
|
9,167.76
|
Germany DAX 30 / Aug 13
|
24,169.20
|
France CAC40 / Aug 13
|
7,769.49
|Item
|Value
|
Karachi Cotton PKR/37.32 KG / Aug 12
|
16,580
|
Gold 10 Grams PKR / Aug 12
|
307,184
|
Petrol/Litre / Aug 13
|
264.61
|
Crude Oil USD/Barrel / Aug 13
|
62.97
|
Gold Spot USD/Ounce / Aug 13
|
3,359.54
|
Diesel/Litre / Aug 13
|
285.83
|
Cotton US¢/pound / Aug 13
|
68.32
|Stock
|Price
|
S.G.Power / Aug 13
S.G. Power Limited(SGPL)
|
8.89
▲ 1 (12.67%)
|
Gulistan Sp. / Aug 13
Gulistan Spinning Mills Limited(GUSM)
|
10.66
▲ 1 (10.35%)
|
Jubilee Spinning / Aug 13
Jubilee Spinning & Weaving Mills Ltd.(JUBS)
|
22.39
▲ 2.04 (10.02%)
|
Al-Shaheer Corp / Aug 13
Al Shaheer Corporation Limited(ASC)
|
11.09
▲ 1.01 (10.02%)
|
Trust Mod. / Aug 13
Trust Modaraba(TRSM)
|
33.53
▲ 3.05 (10.01%)
|
Grays Leasing / Aug 13
Grays Leasing Limited(GRYL)
|
17.15
▲ 1.56 (10.01%)
|
Gharibwal Cement / Aug 13
Gharibwal Cement Limited(GWLC)
|
54.03
▲ 4.91 (10%)
|
Sanghar Sugar / Aug 13
Sanghar Sugar Mills Limited(SANSM)
|
53.25
▲ 4.84 (10%)
|
Mandviwala / Aug 13
Mandviwala Mauser Plastic Industries(MWMP)
|
51.37
▲ 4.67 (10%)
|
Air Link Com. / Aug 13
Air Link Communication Limited(AIRLINK)
|
158.28
▲ 14.39 (10%)
|Stock
|Price
|
First IBL Mod. / Aug 13
First IBL Modaraba(FIBLM)
|
9.29
▼ -1.03 (-9.98%)
|
Arpak Int. / Aug 13
Arpak International Investments Ltd.(ARPAK)
|
58.61
▼ -6.45 (-9.91%)
|
Parmount Sp. / Aug 13
Paramount Spinning Mills Limited(PASM)
|
8.85
▼ -0.97 (-9.88%)
|
Pak Gulf Leasing / Aug 13
Pak-Gulf Leasing Company Limited(PGLC)
|
21.70
▼ -2.38 (-9.88%)
|
Gulshan Sp. / Aug 13
Gulshan Spinning Mills Limited(GSPM)
|
6.43
▼ -0.66 (-9.31%)
|
Invest Bank / Aug 13
Invest Capital Investment Bank Limited(ICIBL)
|
8.91
▼ -0.77 (-7.95%)
|
Equity Modaraba / Aug 13
First Equity Modaraba(FEM)
|
6.76
▼ -0.55 (-7.52%)
|
Quetta Textile / Aug 13
Quetta Textile Mills Limited(QUET)
|
15.95
▼ -1.19 (-6.94%)
|
GOC (Pak) / Aug 13
GOC (Pak) Limited.(GOC)
|
127.81
▼ -8.68 (-6.36%)
|
Blessed Tex. / Aug 13
Blessed Textiles Limited(BTL)
|
301.51
▼ -18.84 (-5.88%)
|Stock
|Volume
|
Yousuf Weaving / Aug 13
Yousaf Weaving Mills Limited(YOUW)
|
51,807,110
▲ 0.05
|
Aisha Steel Mill / Aug 13
Aisha Steel Mills Limited(ASL)
|
48,592,372
▲ 0.74
|
B.O.Punjab / Aug 13
The Bank of Punjab(BOP)
|
33,751,962
▲ 0.09
|
WorldCall Telecom / Aug 13
Worldcall Telecom Limited(WTL)
|
23,364,379
▼ -0.01
|
Invest Bank / Aug 13
Invest Capital Investment Bank Limited(ICIBL)
|
23,156,351
▼ -0.77
|
National Bank / Aug 13
National Bank of Pakistan(NBP)
|
18,415,044
▲ 4.16
|
Fauji Cement / Aug 13
Fauji Cement Company Limited(FCCL)
|
14,954,095
▲ 0.41
|
Al-Shaheer Corp / Aug 13
Al Shaheer Corporation Limited(ASC)
|
14,503,018
▲ 1.01
|
Pak Petroleum / Aug 13
Pakistan Petroleum Limited(PPL)
|
14,261,626
▼ -3.96
|
Bankislami Pak. / Aug 13
BankIslami Pakistan Limited(BIPL)
|
14,050,241
▲ 0.87
Comments