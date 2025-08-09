PM Shehbaz meets Amb. Nawaf bin Said Al-Malky, Ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia

|Currency
|Rate
|
USD PKR Interbank Selling / Aug 8
|
282.66
|
USD PKR Interbank Buying / Aug 8
|
282.47
|
USD to Japanese Yen / Aug 8
|
147.74
|
USD to Swiss Franc / Aug 8
|
0.81
|
Pound Sterling to USD / Aug 8
|
1.35
|
Euro to USD / Aug 8
|
1.16
|
UK LIBOR % / Aug 7
|
4.96
|Stock
|Volume
|
S&P 500 / Aug 8
|
6,389.61
|
India Sensex / Aug 8
|
79,857.79
|
Tokyo Nikkei / Aug 8
|
41,820.48
|
Nasdaq / Aug 8
|
21,450.02
|
Hang Seng / Aug 8
|
24,858.82
|
FTSE 100 / Aug 8
|
9,095.73
|
Dow Jones / Aug 8
|
44,175.61
|
Germany DAX 30 / Aug 8
|
24,162.86
|
France CAC40 / Aug 8
|
7,743
|Item
|Value
|
Karachi Cotton PKR/37.32 KG / Aug 7
|
16,580
|
Crude Oil USD/Barrel / Aug 8
|
63.88
|
Gold 10 Grams PKR / Aug 8
|
310,528
|
Gold Spot USD/Ounce / Aug 8
|
3,491.30
|
Cotton US¢/pound / Aug 8
|
66.60
|
Petrol/Litre / Aug 9
|
264.61
|
Diesel/Litre / Aug 9
|
285.83
|Stock
|Price
|
First IBL Mod. / Aug 8
First IBL Modaraba(FIBLM)
|
8.32
▲ 1 (13.66%)
|
Equity Modaraba / Aug 8
First Equity Modaraba(FEM)
|
6.19
▲ 0.71 (12.96%)
|
Parmount Sp. / Aug 8
Paramount Spinning Mills Limited(PASM)
|
9.28
▲ 1 (12.08%)
|
PICIC Ins.Ltd. / Aug 8
PICIC Insurance Limited(PIL)
|
4.94
▲ 0.49 (11.01%)
|
786 Invest Ltd / Aug 8
786 Investments Limited(786)
|
10.86
▲ 1 (10.14%)
|
Trust Mod. / Aug 8
Trust Modaraba(TRSM)
|
30.44
▲ 2.77 (10.01%)
|
B. F. Modaraba / Aug 8
B.F. Modaraba(BFMOD)
|
12.53
▲ 1.14 (10.01%)
|
Ruby Textile / Aug 8
Ruby Textile Mills Limited(RUBY)
|
12.86
▲ 1.17 (10.01%)
|
Kohinoor Mills / Aug 8
Kohinoor Mills Limited(KML)
|
89.27
▲ 8.12 (10.01%)
|
Jubilee Spinning / Aug 8
Jubilee Spinning & Weaving Mills Ltd.(JUBS)
|
16.82
▲ 1.53 (10.01%)
|Stock
|Price
|
Grays Leasing / Aug 8
Grays Leasing Limited(GRYL)
|
12.88
▼ -1.43 (-9.99%)
|
Popular Islamic / Aug 8
Popular Islamic Modaraba(PIM)
|
18.90
▼ -2.09 (-9.96%)
|
Khairpur Sug. / Aug 8
Khairpur Sugar Mills Limited(KPUS)
|
126.12
▼ -13.88 (-9.91%)
|
Cresent Jute / Aug 8
Crescent Jute Products Limited(CJPL)
|
13.44
▼ -1.42 (-9.56%)
|
Reliance Weaving / Aug 8
Reliance Weaving Mills Limited(REWM)
|
115.01
▼ -11.76 (-9.28%)
|
Nazir Cotton Mills / Aug 8
Nazir Cotton Mills Limited(NCML)
|
12.55
▼ -1.25 (-9.06%)
|
Crescent Cotton / Aug 8
Crescent Cotton Mills Limited(CCM)
|
50.40
▼ -4.97 (-8.98%)
|
Olympia Mills / Aug 8
Olympia Mills Limited(OML)
|
40.17
▼ -3.71 (-8.45%)
|
Engro Powergen / Aug 8
Engro Powergen Qadirpur Limited(EPQL)
|
28.76
▼ -2.52 (-8.06%)
|
Service Textile / Aug 8
Service Industries Textiles Limited(SERT)
|
19.58
▼ -1.53 (-7.25%)
|Stock
|Volume
|
Pak Petroleum / Aug 8
Pakistan Petroleum Limited(PPL)
|
21,967,632
▼ -1.51
|
B.O.Punjab / Aug 8
The Bank of Punjab(BOP)
|
21,258,633
▼ -0.23
|
Loads Limited / Aug 8
Loads Limited(LOADS)
|
20,561,978
▲ 0.73
|
Oil & Gas Dev. / Aug 8
Oil & Gas Development Company Limited(OGDC)
|
19,939,697
▲ 3.4
|
WorldCall Telecom / Aug 8
Worldcall Telecom Limited(WTL)
|
17,303,200
▲ 0
|
K-Electric Ltd. / Aug 8
K-Electric Limited(KEL)
|
14,850,005
▲ 0.05
|
P.T.C.L. / Aug 8
Pakistan Telecommunication Company Ltd(PTC)
|
14,152,365
▲ 0.96
|
Unity Foods Ltd / Aug 8
Unity Foods Limited(UNITY)
|
13,907,057
▲ 0.06
|
Pak Refinery / Aug 8
Pakistan Refinery Limited(PRL)
|
13,664,164
▲ 0.7
|
Yousuf Weaving / Aug 8
Yousaf Weaving Mills Limited(YOUW)
|
12,161,685
▲ 0.03
