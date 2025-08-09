BML 5.00 Decreased By ▼ -0.04 (-0.79%)
BOP 13.95 Decreased By ▼ -0.20 (-1.41%)
CNERGY 7.17 Decreased By ▼ -0.06 (-0.83%)
CPHL 84.72 Increased By ▲ 0.27 (0.32%)
DCL 12.50 Decreased By ▼ -0.16 (-1.26%)
DGKC 179.00 Decreased By ▼ -3.69 (-2.02%)
FCCL 49.20 Decreased By ▼ -0.54 (-1.09%)
FFL 16.01 Decreased By ▼ -0.03 (-0.19%)
GCIL 26.55 Decreased By ▼ -0.65 (-2.39%)
HUBC 163.26 Decreased By ▼ -1.27 (-0.77%)
KEL 5.12 Increased By ▲ 0.08 (1.59%)
KOSM 6.20 Decreased By ▼ -0.07 (-1.12%)
LOTCHEM 21.26 Increased By ▲ 0.08 (0.38%)
MLCF 83.75 Increased By ▲ 0.45 (0.54%)
NBP 139.21 Increased By ▲ 0.92 (0.67%)
PAEL 41.50 Decreased By ▼ -0.55 (-1.31%)
PIAHCLA 20.42 Increased By ▲ 0.13 (0.64%)
PIBTL 10.15 Increased By ▲ 0.12 (1.2%)
POWER 15.04 Decreased By ▼ -0.02 (-0.13%)
PPL 187.50 Decreased By ▼ -2.24 (-1.18%)
PREMA 38.90 Decreased By ▼ -0.96 (-2.41%)
PRL 32.69 Increased By ▲ 0.70 (2.19%)
PTC 23.88 Increased By ▲ 1.01 (4.42%)
SNGP 121.50 Decreased By ▼ -0.83 (-0.68%)
SSGC 42.18 Decreased By ▼ -0.86 (-2%)
TELE 7.64 Decreased By ▼ -0.03 (-0.39%)
TPLP 9.60 Decreased By ▼ -0.06 (-0.62%)
TREET 22.68 Decreased By ▼ -0.24 (-1.05%)
TRG 56.56 Decreased By ▼ -1.46 (-2.52%)
WTL 1.43 No Change ▼ 0.00 (0%)
BR100 14,866 Decreased By -14 (-0.09%)
BR30 42,295 Decreased By -315.8 (-0.74%)
KSE100 145,383 Decreased By -264.3 (-0.18%)
KSE30 44,614 Decreased By -144 (-0.32%)
Aug 09, 2025 اردو PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets Print 2025-08-09

Kibor interbank offered rates

KARACHI: Kibor interbank offered rates on Friday (August 08, 2025). ========================== KIBOR...
Published 09 Aug, 2025 02:53am

KARACHI: Kibor interbank offered rates on Friday (August 08, 2025).

==========================
           KIBOR
==========================
Tenor        BID     OFFER
==========================
1-Week      10.86    11.36
2-Week      10.84    11.34
1-Month     10.82    11.32
3-Month     10.82    11.07
6-Month     10.81    11.06
9-Month     10.75    11.25
1-Year      10.76    11.26
==========================

Data source: SBP

Copyright Business Recorder, 2025

KIBOR KIBOR rate

Comments

200 characters

Kibor interbank offered rates

SRO to be reinstated soon, Jam tells APSGJTA

SNGPL facing liquidity issues

Arbitral award payment: NGC calls for resolving issue with Iranian firm

Afghan FM’s visit put off for now: FO

33 militants crossing Afghan border killed

NJHP tunnel collapse costs Rs35bn: Nespak

FTO directs DG I&I-IR to dig out cybercriminals who used IP addresses for introduction of fake supplies in supply chain

AGI to export sugarcane by-products to China

Closure of airspace to Indian airlines: PAA reports Rs4.1bn revenue loss, NA told

Dar for enhancing Pak-Turkish engagement

Read more stories