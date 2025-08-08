Markets Print 2025-08-08
LME official prices
LONDON: The following were Wednesday official prices.
=========================================
ALUMINIUM
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2589.00 2589.50
3-month 2591.00 2591.50
=========================================
COPPER
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 9604.00 9604.50
3-month 9670.00 9670.50
=========================================
ZINC
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2777.00 2777.50
3-month 2787.50 2788.00
=========================================
NICKEL
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 14930.00 14940.00
3-month 15140.00 15150.00
=========================================
LEAD
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 1951.00 1952.00
3-month 1993.00 1994.00
=========================================
Source: London Metals Exchange.
