Markets Print 2025-08-07
LME official prices
LONDON: The following were Tuesday official prices. ========================================= ALUMINIUM...
LONDON: The following were Tuesday official prices.
=========================================
ALUMINIUM
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2567.50 2568.00
3-month 2566.00 2568.00
=========================================
COPPER
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 9576.00 9576.50
3-month 9642.00 9643.00
=========================================
ZINC
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 2754.00 2754.50
3-month 2767.00 2767.50
=========================================
NICKEL
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 14750.00 14755.00
3-month 14950.00 14955.00
=========================================
LEAD
=========================================
CONTRACT BID OFFER
-----------------------------------------
Cash 1918.50 1919.50
3-month 1964.00 1966.00
=========================================
Source: London Metals Exchange.
Copyright Business Recorder, 2025
Comments