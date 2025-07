Automart: car prices in Karachi

KARACHI: The prices of different makes and models of cars prevailing in Karachi in the week ended Sunday (July 13, 2025).

================================================================================= Prices Product Description Fully Standard A/C Loaded Model Model Model ================================================================================= SUZUKI --------------------------------------------------------------------------------- Suzuki Alto VXR AGS Upgraded 3,166,480 - Suzuki Alto VXL AGS Upgraded 3,326,450 - Suzuki VXR Upgraded 2,944,860 - Suzuki Cultus VXR 4,089,490 - Suzuki Cultus VXL 4,359,160 - Suzuki Cultus Auto Gear Shift 4,951,460 - Suzuki Ravi Euro ll 1,975,560 - Suzuki Ravi Deckless 1,899,810 - Suzuki Swift GL Manual 4,460,160 - Suzuki Swift GL CVT 4,605,600 - Suzuki Every VX 2,912,230 - Suzuki Every VXR 2,965,200 - Suzuki Swift GLX CVT 4,766,190 - --------------------------------------------------------------------------------- Honda --------------------------------------------------------------------------------- Honda BR-V i-VTEC S 6,429,000 - Honda City 1.2L M/T 4,696,000 - Honda City 1.2L CVT 4,737,000 - Honda City 1.5L CVT 5,439,000 - Honda City 1.5L ASPIRE M/T 5,649,000 - Honda City 1.5L ASPIRE CVT 5,969,000 - Honda HR-V VTi 7,649,000 - Honda HR-V VTi-S 7,899,000 - Honda Civic Oriel 8,834,000 - Honda Civic RS 10,100,000 - --------------------------------------------------------------------------------- Toyota --------------------------------------------------------------------------------- Toyota Yaris Sedan GLI MT 1.3 4,649,000 - Toyota Yaris Sedan ATIV MT 1.3 4,829,000 - Toyota Yaris Sedan GLI CVT 1.3 4,809,000 - Toyota Yaris Sedan ATIV X CVT 1.5 Black Interior 6,449,000 - Toyota Yaris Sedan ATIV X CVT 1.5 Beige Interior 6,389,000 - Toyota Yaris Sedan ATIV CVT 1.3 5,719,000 - Toyota Corolla Altis X Manual 1.6 6,099,000 - Toyota Corolla Altis 1.6 X CVT-i 6,699,000 - Toyota Corolla Altis X CVT-i 1.8 7,029,000 - Toyota Corolla Altis 1.6 X CVT-i Special Edition 7,339,000 - Toyota Corolla Altis Grande X CVT-i 1.8 Beige Interior 7,669,000 - Toyota Corolla Altis Grande X CVT-i 1.8 Black Interior 7,709,000 - Toyota Hilux Revo G 2.8 12,329,000 - Toyota Hilux Revo V Automatic 2.8 14,279,000 - Toyota Hilux Revo G Automatic 2.8 12,939,000 - Toyota Hilux E 11,379,000 - Toyota Hilux Revo Rocco 14,869,000 - Toyota Hilux Revo GR-S 15,839,000 - Toyota Fortuner 2.7 G 14,939,000 - Toyota Fortuner 2.8 Sigma 4 18,539,000 - Toyota Fortuner 2.7 V 17,509,000 - Toyota Fortuner Legender 19,569,000 - Toyota Fortuner GR-S 20,499,000 - Toyota Corolla Cross 1.8 HEV 8,999,000 - Toyota Corolla Cross 1.8 7,849,000 - Toyota Corolla Cross 1.8 X 8,499,000 - Toyota Corolla Cross 1.8 HEV X 9,449,000 - Toyota Hiace Standard Roof 13,069,000 - Toyota Hiace High Roof Commuter 14,959,000 - Toyota Hiace High Roof Tourer 17,059,000 - Toyota Hiace Luxury Wagon High Grade 21,029,000 - Toyota Coaster 29 Seater F/L 26,789,000 - Toyota Camry High Grade 29,990,000 - Toyota Prado TX 2.7L 55,000,000 - Toyota Prado VX 2.8L D 60,000,000 - Toyota Land Cruiser ZX Gasoline 3.5L 95,000,000 - --------------------------------------------------------------------------------- KIA --------------------------------------------------------------------------------- KIA SPORTAGE L ALPHA 8,899,000 - KIA SPORTAGE L FWD 10,499,000 - KIA SPORTAGE L HEV 11,599,000 - KIA Picanto 1.0 AT 4,090,000 - KIA Shehzore K2700 Grand Cabin 7,499,000 - KIA Shehzore K2700 King Cabin 4,479,000 - KIA Shehzore K2700 Standard Cabin 4,259,000 - KIA Stonic EX+ 5,999,000 - Kia Stonic EX 4,862,000 - KIA Sorento 3.5 FWD 13,899,000 - KIA Sorento 1.6T HEV FWD 15,299,000 - KIA Sorento 1.6T HEV AWD 16,699,000 - KIA EV5 AIR 18,500,000 - KIA EV5 EARTH 23,500,000 - KIA EV9 GT LINE 43,200,000 - KIA Carnival 3.5L V6 18,200,000 - --------------------------------------------------------------------------------- Hyundai --------------------------------------------------------------------------------- Hyundai H-100 Deckless 4,345,000 - Hyundai H-100 Flat Deck 4,365,000 - Hyundai H-100 High Deck 4,385,000 - Hyundai Elantra Hybrid 9,895,000 - Hyundai Tucson Hybrid Signature 11,999,000 - Hyundai Tucson Hybrid Smart 11,220,000 - Hyundai Sonata 2.0 10,330,000 - Hyundai Sonata 2.5 11,545,000 - Hyundai Sonata N Line 2.5 Turbo 16,521,000 - Hyundai Santa Fe Signature 14,295,000 - Hyundai Santa Fe Smart 12,850,000 - Hyundai Ioniq 5 EV 24,999,000 - Hyundai Ioniq 6 EV 23,000,000 - Hyundai Staria 3.5 A/T 11,009,000 - --------------------------------------------------------------------------------- Isuzu --------------------------------------------------------------------------------- Isuzu D-Max Hi Rider M/T 10,990,000 - Isuzu D-Max X Terrain 13,390,000 - Isuzu D-Max V-Auto Plus Double Cab High Ride 10,790,000 - Isuzu D-Max V-Cross G A/T 12,490,000 - Isuzu D-Max V-Cross G M/T 11,890,000 - --------------------------------------------------------------------------------- Changan --------------------------------------------------------------------------------- Changan M9 Sherpa Power 1.2L 2,349,000 - Changan Karvaan Plus 1.2 3,249,000 - Changan Alsvin 1.3L MT Comfort 4,189,000 - Changan Alsvin 1.5L DCT Comfort 4,649,000 - Changan Alsvin 1.5L DCT Lumiere 4,899,000 - Changan Alsvin Black Edition 4,999,000 - Changan Oshan X7 FutureSense 7 Seat 9,299,000 - Changan Oshan X7 Comfort 8,474,000 - Changan Oshan X7 FutureSense 9,149,000 - --------------------------------------------------------------------------------- Proton --------------------------------------------------------------------------------- Proton Saga 1.3L Standard M/T 3,749,000 - Proton Saga 1.3L Ace A/T 4,099,000 - Proton Saga 1.3L Standard A/T 3,949,000 - Proton X70 Executive AWD 8,799,000 - Proton X70 Premium FWD 9,299,000 - --------------------------------------------------------------------------------- DFSK --------------------------------------------------------------------------------- DFSK C37 Euro V 3,500,000 - DFSK Glory 580 1.5 CVT 5,610,000 - DFSK Glory 580 1.8 CVT 5,806,000 - DFSK Glory 580 Pro 6,790,000 - --------------------------------------------------------------------------------- Prince --------------------------------------------------------------------------------- Prince Pearl MT 1,850,000 - Prince K07 S 2,550,000 - Prince K01 S 2,070,000 - --------------------------------------------------------------------------------- Haval --------------------------------------------------------------------------------- Haval H6 1.5T 9,099,000 - Haval H6 2.0T AWD 10,449,000 - Haval H6 HEV 11,749,000 - Haval Jolion 1.5 T 7,949,000 - Haval Jolion 1.5 HEV 9,295,000 - --------------------------------------------------------------------------------- MG --------------------------------------------------------------------------------- MG Cyberster GT (Dual) 29,990,000 - MG Cyberster GT (Single) 26,990,000 - MG 4 Essence 11,000,000 - MG 4 Excite 9,900,000 - MG 5 EV SE Long Range 13,490,000 - MG HS 2.0T AWD 9,299,000 - MG HS ESSENCE 8,099,000 - MG HS PHEV 9,499,000 - MG HS Excite 7,199,000 - MG ZS EV MCE Essence 11,000,000 - MG ZS EV MCE Long Range 14,999,000 - --------------------------------------------------------------------------------- United --------------------------------------------------------------------------------- United Bravo Base Grade 1,500,000 - United Alpha 1.0 Manual 1,849,000 - --------------------------------------------------------------------------------- Audi --------------------------------------------------------------------------------- Audi e-tron 50 Quattro 230 kW 42,000,000 - Audi e-tron 50 Quattro Sportback 230k 44,000,000 - Audi e-tron 55 Quattro 300kW 51,000,000 - Audi e-tron GT Standard 58,000,000 - Audi e-tron GT RS 81,000,000 - Audi Q2 1.0 TFS Exclusive Line 7,250,000 - Audi Q2 1.0 TFS Standard Line 7,050,000 - Audi Q8 E-Tron 50 quattro (Electric) 38,500,000 - Audi Q8 E-Tron 55 quattro (Electric) 38,950,000 - Audi Q8 E-Tron Sportback 50 quattro - (Electric) 42,950,000 Audi Q8 E-Tron Sportback 55 quattro - (Electric) 47,500,000 1.3L & 1.5L (City, Aspire, BR-V, Civic Filer 50,000 OR 1.8L (Civic) 75,000 =================================================================================

