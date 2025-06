Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (June 23, 2025)

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.t Disc Crude Pakistan Nation 22-06-2025 Mardan Oil Ship OP-2 M.t Disc Crude Pakistan Nation 22-06-2025 Shalamar Oil Ship B-9/B-8 Valence Dis/Load Eastwind Shipping Containers Company 22-06-2025 B-10/B-11 Shangai Disc Vehicles Sharaf Shipping 22-06-2025 Highway &Acces Agency B-11/B-12 Abu Al Disc Bulk Shipping 17-06-2025 Abyad Dap Agencies B-13/B-14 Liberty Disc Soya Ocean Services 22-06-2025 Grace Bean Seed B-14/B-15 Wadi Load Bulk Shipping 18-06-2025 Feran Clinkers Agencies B-17/B-16 Bright Disc Soya Ocean 14-06-2025 Falcon Bean Seeds Services Nmb-1 Al Load Noor 29-05-2025 Ahmed Rice Sons Nmb-1 Al Davi Load Rice Noor Sons 16-06-2025 ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-20 Jasmin Load Ocean 16-06-2025 Rice World B-21 DDS Disc General Star Shipping 14-06-2025 Marina Cargo B-26/B-27 Oocl Dis/Load Star Shipping 14-06-2025 Dalian Containers B-28/B-29 Xin Fu Dis/Load Cosco Shipping 21-06-2025 Zhou Containers Line Pak B-29/B-30 X-Press Dis/Load X-Press Feeders Ship Salween Containers Agency Pak 22-06-2025 ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-4 Cma Cgm Dis/Load Cma Cgm 22-06-2025 Dalila Containers Pakistan ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Shanghai 23-06-2025 Disc Vehicles Sharaf Shipping Highway &Acces Agency Cma Cgm 23-06-2025 Dis/Load Cma Cgm Dalila Containers Pakistan ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Samothraki 23-06-2025 L/18000 Naphtha Alpine Marine Services Ncc Sama 23-06-2025 D/37000 Mogas Alpine Marine Services Ital Universo 23-06-2025 D/L Container Green Pak Shipping Msc Falcon III 23-06-2025 D/L Container Msc Agency Pakistan X-Press Phoenix 23-06-2025 D/L Container X-Press Feeders Ship Agency Pak Xin Shan Tou 23-06-2025 D/L Container Cosco Shipping Line Pak ChipolSuangan 23-06-2025 D/886 Pipes Gulf Maritime Services Meghna Rose 24-06-2025 L/55000 Clinkers Gearbulk Shipping Spinnaker Sw 24-06-2025 L/30000 Barite Lumps Crystal Sea Services ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Jin Wang Ling 23-06-2025 General Cargo - X-Press Capella 23-06-2025 Container Ship - Arinaga 23-06-2025 Clinkers - Norderney 23-06-2025 General Cargo - Cosco New York 23-06-2025 Container Ship - Sea Elegant 23-06-2025 Tanker - Msc Mediterranean 23-06-2025 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 PVT Palm Alpine June 21st, 2025 Saturn oil MW-2 Nil MW-4 Unicorn Coal Ocean June 21st, 2025 World ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT IVS Coal GSA June 21st, 2025 Prestwick PIBT F-Charm Coal Ocean June 22nd, 2025 World ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Siya Palm Alpine June 22nd, 2025 Ram oil ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Container MSC June 22nd, 2025 Flosta-III PAK ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Twerk Mogas Alpine June 20th, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Lyric Canola Ocean June 20th, 2025 Harmony Service ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Yashar LPG Universal June 22nd, 2025 Ship ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= MSC Flosta-III Container MSC PAK June 23th, 2025 Twerk Mogas Alpine -do- PVT Saturn Palm oil Alpine -do- Yashar LPG Universal Ship -do- IVS Prestwick Coal GSA -do- ============================================================================= OuterAnchorage ============================================================================= Tanja Container GAC June 20th, 2025 MSC Mediterranean Container MSC PAK -do- Serene Sky Cement Bulk Shipping -do- Bow Panther Palm oil Alpine -do- Pacific Sarah Gas oil Trans Marine -do- DS Cougar Chemicals Alpine -do- Al-Qassar LNG GSA -do- Phoenix Ocean Soya Ocean Waiting for Berths Bean Seed Service Weco Malou Palm oil Alpine -do- Atlantic Sakura Canola Ocean Service -do- Pan Rapido Pet Coke Int. Ports & Ship Serv. -do- Handy Stranger Pet Coke Int. Ports & Ship Serv. -do- Zoitsa Sigala Coal Ocean World -do- Flora Corn Blue Marinos -do- Nave Ceilo Gas oil Trans Marine -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= EF Olivia Container O.N.E June 23rd, 2025 Valence Container GAC June 24th, 2025 MSC Falcon-III Container MSC PAK -do- =============================================================================

