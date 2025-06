Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (June 12, 2025).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 Torm Disc Associated 12-06-2025 Elizabeth Jet Oil Liner Agencies OP-3 Sc Load Alpine 10-06-2025 OcaenLxi (H.S.F.O) Marine Servics B-1 Mac Tokyo Load EasTwind Shipping Ethanol Company 10-06-2025 B-2 Ginga Dis/Load Alpine Marine 11-06-2025 Saker Containers Servics B-9/B-8 Wan Hai 611 Dis/Load Riazeda 10-06-2025 Containers B-10/B-11 Alea Disc Dap Bulk Shipping 11-06-2025 Agencies B-11/B-12 Nirvana I Disc Seahawks 11-06-2025 General Cargo B-13/B-14 Abdullah Disc Dap Bulk Shipping 09-06-2025 Agencies B-14/B-15 Bao Disc Seahawks 09-06-2025 Express General Asia Global Cargo B-16/B-17 Asl Rose Disc. Dap Bulk Shipping 05-06-2025 Agencies ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-20/B-21 Princess Load Rice Ocean World 01-06-2025 Masa B-26/B-27 Xin Lian Dis./Load Ap Line 11-06-2025 Chang Containers B-29/B-30 MM Madrid Dis./Load Interline Shipp 10-06-2025 Containers ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-1 Beijing Dis./Load Sea World Smc 10-06-2025 Bridge Containers Sapt-2 X-Press Dis./Load X-press Feeders 10-06-2025 Cassiopeia Containers Sip Agency Pak Sapt-3 Xin Shan Dis./Load Cosco Shipping 09-06-2025 Tou Containers Line Pak Sapt-4 Daphne Dis./Load Ocean Network 11-06-2025 Containers Experess Pak ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Mm Madrid 12-06-2025 Dis./Load Interline Shipping Containers Beijing Bridge 12-06-2025 Dis./Load Sea World Smc Containers X-press 12-06-2025 Dis./Load X-press Feeders Cassiopeia Containers Sip Agency Pak ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Nave Cielo 12-06-2025 D/33000 Mogas Trans Maritime M.T Mardan 12-06-2025 D/70000 Pakistan Crude Oil National Ship Apl 12-06-2025 D/l Container Cma Cgm Southampton Pakistan Kota Singa 12-06-2025 D/l Container Pacific Delta Shipping Zhong 12-06-2025 D/l Container Cma Cgm Hang Sheng Pakistan One Mission 12-06-2025 D/l Container Ocean Network Express Addison 12-06-2025 D/l Container Oceansea Shipping Zahra 13-06-2025 D/38000 Mogas Trans Maritime Eva Tokyo 13-06-2025 D/8000 Chemical Eastwind Shipping Company Msc Janis 3 13-06-2025 D/l Container Msc Agency Pakistan Hmm Sky 13-06-2025 D/l Container United Marine Agencies Msc flora 13-06-2025 D/l Container Msc Agency Pakistan Xin Fu Song 13-06-2025 D/0 General Cargo Cosco Shiping Line Pak Dds Marina 13-06-2025 D/4925 Ammonium StarShipping ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= X-press Salween 12-06-2025 Container Ship - X-press pyxis 12-06-2025 Container Ship - Bermondi 12-06-2025 Clinkers - M.t.Shalamar 12-06-2025 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Royal Rice Star Shiping June 10th, 2025 Galaxy ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Chem Soya Alpine June 11th, 2025 Ocean Leo Bean Oil ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Zhong Container CMA June 11th, 2025 Hang Sheng CGM PAK ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT Hansa Container Maersk Line June 11th, 2025 Africa ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Amoy Sunny Soya East Wind June 8th, 2025 Bean Seed ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Bateleur LPG M June 8th, 2025 International ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Global Oriole Steel Coil NYK PAK June 12th, 2025 Nordic Masa Chemicals Alpine -do- MSC Container MSC PAK -do- Michigan-VII ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Hansa Africa Container Maersk Line June 12th, 2025 Zhong Hang Sheng Container CMA CGM PAK -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Sea Hunter Cement Bulk Shipping June 12th, 2025 Gas Emerlad Chemicals Alpine -do- Meltemi Mogas Alpine -do- Falkonera Soya East Wind Waiting for Berths Bean Seed AN-61 LPG M International -do- Sedra Steel Plates Universal Ship -do- Lyric Harmony Canola Ocean Service -do- Hanyu Freesa Chemicals Alpine -do- Sea Ways Soya Alpine -do- Kolbers Bean Oil Hafnia Tanzanite Palm oil Alpine -do- M Brigit Palm oil Alpine -do- Regina Mogas Alpine -do- Phoenix Soya Ocean Service -do- Ocean Bean Seed ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= MSC Janis-III Container MSC PAK June 12th, 2025 MSC Ulsan-III Container MSC PAK June 13th, 2025 AS Alexandra Container GAC -do- =============================================================================

