KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (May 26, 2025).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= Op-3 Swan lake Disc Pak National 24-05-2025 Crude Oil Ship B-1 Hakone Disc Alpine Marine 24-05-2025 Galaxy Chemical Services B-2 JiproLsis Disc Alpine Marine 25-05-2025 Chemical Services B-11/B-12 Damon Load Ocean Services 24-05-2025 Clinkers B-14/B-15 Interlink Disc. DAP Bulk Shipping 18-05-2025 Priority Agencies Nmb-1 Al Danish 1 Load Rice N.S.Shipping 07-05-2025 Line Num-1 Al Khaleel 3 Load Other N.S.Shipping 22-05-2025 Line Num-2 Taef Load Rice N.S.Shipping 20-05-2025 Line ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-20/B21 Princess Load Rice Pak Liner 21-05-2025 Wafya Agencies B-28/B-29 X-Press Dis Load X-Press Feeders Salween Containers Sip Agency Pak 25-05-2025 ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-2 Northern Dis./Load Cma Cgm Pak 25-05-2025 Juvenile Containers Sapt-4 Ever Lasting Dis./Load Green Pak 24-05-2025 Containers Shipping ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= INF LIGHT 26-05-2025 D/10000 JET OIL Trans Maritime M.TSHALAMR 26-05-2025 D/73000 Pakistan National CRUDE OIL ANCHOR 18 26-05-2025 D/7500 CHEMICAL Alpine Marine VALENCE 26-05-2025 D/L CONTAINER Eastwind MSC ULSAN III 26-05-2025 D/L CONTAINER Msc Agency X-PRESS ODYSSEY 26-05-2025 D/L CONTAINER X-Press Feeders SANA 26-05-2025 L/2000 RICE Ocean World FAIRCHEM CONQUEST 27-05-2025 D/1000 CHEMICAL Gac Pakistan KMTC 27-05-2025 D/L CONTAINER United Marine CHENNAL Agencies FSL KELANG 27-05-2025 D/L CONTAINER Cma Cgm WAN HAL 626 27-05-2025 D/L CONTAINER Riazeda CMA CGM ZANZIBAR 27-05-2025 D/L CONTAINER Cma Cgm BLUE 27-05-2025 D/4850 ROCK WMA Shipcare VOYAGE PHOSPHATE ZX GLORY 27-05-2025 D/39787 Seahawks GENERAL CARGO Asia Global ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= HIGHWAY 26-05-2025 CONTAINER SHIP - T.SARGODHA 26-05-2025 TANKER - DSI PYXIS 26-05-2025 CLINKERS - INDEPENDENT 26-05-2025 CONTAINER SHIP - SPIRIT OOCL NAGOYA 26-05-2025 CONTAINER SHIP - ELENI T 26-05-2025 CONTAINER SHIP - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-4 OBE Lotus Coal Alpine May 23rd, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Container MSC PAK May 26th, 2025 Guernsey ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO INF Light Gas oil Trans Marine May 23rd, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Gloria Soya East Wind May 22nd, 2025 Bean Seed ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Leonora Kosan Chemicals Alpine May 26th, 2025 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= INF Light Gas oil Trans Marine May 26th, 2025 ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= MSC Guernsey Container MSC PAK May 26th, 2025 Nave Cielo Gas oil Trans Marine -do- Al-Daayan LNG GSA -do- Sakizaya Soya Ocean Service Waiting for Berths Unicorn Bean Seed Venus-9 LPG Mer Marine Serv -do- Athanasia-C Soya Ocean Service -do- Bean Seed ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Eleni-T Container GAC May 26th, 2025 Valence Container GAC May 27th, 2025 MSC Ulsan-III Container MSC PAK -do- =============================================================================

