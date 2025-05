KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (May 22, 2025).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= Op-2 Ginga Disc Geo Pakistan 20-05-2025 Cheetah Chemical B-1 Eva Manila Disc Eastwing Shipping Chemical Company 21-05-2025 B-2 Mandala Disc Eastwing Shipping Chemical Company 21-05-2025 B-6/B-7 Konrad Dis./Load Freight 22-05-2025 Chemical Connection Pak B-10/B-11 Dsi Pyxis Load Crystal Sea 22-05-2025 Clinkers Services B-14/B-15 Interlink Disc Bulk Shipping 18-05-2025 Priority DAP Agencies B-17/B-16 Em Jade Disc Seahawks 19-05-2025 General Asia Global Cargo Nmb-1 Fahad 4 Load Cows N.S Shipping 17-05-2025 Line Nmb-1 Al Danish 1 Load Rice N.S.Shipping 07-05-2025 Line ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-20/B21 Princess Load Rice Pak Liner 21-05-2025 Wafya Agencies B-24 Jasmin Load Rice Ocean World 14-05-2025 B-26-/B-27 Araya Dis./Load Inshipping 18-05-2025 Bhum Containers B-28-/B-29 Xin Hang Dis./Load Cosco Shipping 19-05-2025 Zhou Containers Line Pak B-29/B-30 Msc Dis./Load Msc Agency 20-05-2025 Falcon III Containers Pakistan ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-3 Zhong Dis./Load Sharaf Shipping 21-05-2025 Gu Ji Nan Containers Agency Sapt-4 Ts Keelung Dis./Load Sharaf Shipping 22-05-2025 Containers Agency ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Zhong gu 22-05-2025 Dis./Load - hang zhou Containers Mandala 22-05-2025 Disc Eastwing Shipping Chemical Company Ginga cheetah 22-05-2025 Disc Geo Pakistan Chemical Araya bhum 22-05-2025 Dis./Load Inshipping Containers ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Rabigh 22-05-2025 D/4000 Chemical Alpine Marine Sunshine Services Jira Bhum 22-05-2025 D/l Container United Marine Agencies Maersk Seoul 22-05-2025 D/l Container Gac Pakistan Oocl Nagoya 22-05-2025 D/l Container OOCL PAKISTAN Independent Spirit 22-05-2025 D/l Container Riazeda Highway 23-05-2025 D/l Container Southern Agencies Sana 23-05-2025 D/2000?Rice Ocean World Gloriou ace 23-05-2025 D/131 Unit (s) Dynamic Shipping Agencies Bernondi 23-05-2025 D/53450 Clinkers Bulk Shipping Agencies ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Sofia Express 21-05-2025 Container - Bow Titanium 21-05-2025 Tanker - Nara 21-05-2025 Container Ship - Brave 21-05-2025 Tanker - M.T Shalamar 21-05-2025 Tanker - Paolo Topic 21-05-2025 Clinkers - One Maxim 21-05-2025 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Adventure Chemicals International May 21st, 2025 Ship ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT African Coal GSA May 21st, 2025 Griffin ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Maersk Palm oil Alpine May 20th, 2025 Beaufort ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Container MSC PAK May 22nd, 2025 Falcon-III ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT ONE Container O.N.E May 21st, 2025 Readiness ----------------------------------------------------------------------------- Pakistan Gas Port Consortium ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL Furairit LNG GSA May 21st, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Venus-09 LPG Mer Marine May 21st, 2025 Ser ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Groton Container GAC May 22nd, 2025 MSC Guernsey Container MSC PAK -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= ONE Readiness Container GAC May 22nd, 2025 Adventure Chemicals International -do- Ship Maersk Beaufort Palm oil Alpine -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= MSC Falcon-III Container MSC PAK May 22nd, 2025 Falcon Royal Palm oil Alpine -do- Gloria Soya Bean East Wind -do- Seed Milaha Rass Laffan LNG GSA -do- EVA Tokyo Chemicals East Wind Waiting for Berths Sakizaya Soya Bean Ocean Service -do- Unicorn Seed ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Seaspan Calicanto Container GAC May 23rd, 2025 =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2025