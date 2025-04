Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (April 09, 2025)

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= Op-1 Paros Disc Crude Pakistan National Oil Ship Corp 06-04-2025 B-4 Salamah Disc Alphine Marine 30-03-2025 Chemical Services B-5 Al Amal Load Universal 07-04-2025 Rice Shipping B-9/B-8 Independent Dis/Load Riazeda Spirit Containers 08-04-2025 B-10/B-11 Feng Hui Disc General Legend Shipping Hai Cargo & Logistic 06-04-2025 B-13/B-14 Tokyo Disc General Legend Shipping Spirit Cargo & Logistic 08-04-2025 B-16/B-17 Hsl Load Swift 01-04-2025 Perth Talc Shipping ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-24 BBC Disc General Gulf Maritime 06-04-2025 Nyhavn Cargo Services B-24 Han Load General Seahawks 08-04-2025 Hui Cargo B-26/B-27 Araya Dis/Load In shipping 07-04-2025 Bhum Containers ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-3 Jira Dis/Load United Marine 07-04-2025 Bhum Containers Agencies Sapt-4 Ts Keelung Dis/Load Sharaf Shipping 08-04-2025 Containers Agency ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Araya Bhum 09-04-2025 Dis/Load Inshipping Containers ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= M.T 09-04-2025 D/7200 Crude Pakistan National Sargodha Oil Ship Corp Kk Marlin 09-04-2025 D/25000 Transtrade Mogas One 09-04-2025 D/L Ocean Network Reliability Container Express Pakistan Xin Beijing 09-04-2025 D/L Container Cosco Shipping Line Pak Saltwind 09-04-2025 L/31000 Rice Star Explorer Shipping Fehu 09-04-2025 L/55000 Clinkers Crystal Sea Service Jbu Onyx 10-04-2025 D/6000 Base Oil Alphine Marine Services Southern 10-04-2025 D/8500 Chemical Alphine Marine Unicorn Services Hodaka 10-04-2025 D/21500 Chemical Alphine Marine Galax Services Ever 10-04-2025 D/L Container Green Pak Lasting Shipping Msc 10-04-2025 D/L Container MSC Agency Positano Pakistan Safeen 10-04-2025 D/L Container Hapag Lloyd Power Pakistan Zhoung Gu Ri Zhao 10-04-2025 D/L Container Feeder Logistic Hout 10-04-2025 L/1400 Rice Pak Liner Agencies African Blue 10-04-2025 L/40000 Cement Ocean Services Crane Oslo Venture 10-04-2025 L/40000 Cement Seahawks Asia Global ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Paros 09-04-2025 Tanker - BBC Nyhavn 09-04-2025 General Cargo - X-Press Kohima 09-04-2025 Container Ship - Jira Bhum 09-04-2025 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Bitumen Bitumen Trans April 8rd, 2025 Kosei Marine MW-2 Sea Cement GSA April 8rd, 2025 Dolphin-C ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT DSI Coal GSA April 8rd, 2025 Phoenix PIBT Riva Coal Ocean April 7th, 2025 Wind World ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Maersk Palm Alpine April 8th, 2025 Beaufort oil ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Bolan Mogas Alpine April 8th, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Seamec DAP Bulk April 6th, 2025 Gallant Ship ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Al-Diab-II LPG Universal April 8th,2025 Ship ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL EVA Hong LPG Alpine April 8th, 2025 Kong ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Riva Wind Coal Ocean World April 9th, 2025 Al-Diab-II LPG Universal Ship -do- Maersk Cape Town Container GAC -do- ============================================================================= OuterAnchorage ============================================================================= MSC Lausanne-VI Container MSC PAK April 9th, 2025 Maersk Cape Town Container GAC -do- Corona Soya Bean East Waiting for Berths Seed Wind Ken Star Soya Bean Alpine -do- Seed Bum Shin Palm oil Alpine -do- PGC Patreas LPG Alpine -do- Salt-wind Explorer Rice Sharaf Ship -do- Ivan-VI LPG Trans Marine -do- Donna Soya Bean Ocean -do- Alexander Seed Service ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= APL Mexico City Container GAC April 9th, 2025 GFS Ranna Container GAC -do- Amir Gas LPG GSA -do- Tucapel Container GAC April 10th, 2025 =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2025