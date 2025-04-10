AIRLINK 157.41 Decreased By ▼ -6.97 (-4.24%)
BOP 10.37 Decreased By ▼ -0.20 (-1.89%)
CNERGY 8.32 Decreased By ▼ -0.08 (-0.95%)
CPHL 92.89 Increased By ▲ 2.93 (3.26%)
FCCL 46.73 Decreased By ▼ -0.21 (-0.45%)
FFL 14.88 Decreased By ▼ -0.36 (-2.36%)
FLYNG 26.98 Increased By ▲ 0.65 (2.47%)
HUBC 134.01 Decreased By ▼ -2.36 (-1.73%)
HUMNL 12.52 Decreased By ▼ -0.49 (-3.77%)
KEL 4.21 Decreased By ▼ -0.07 (-1.64%)
KOSM 5.39 Decreased By ▼ -0.22 (-3.92%)
MLCF 60.88 Increased By ▲ 0.09 (0.15%)
OGDC 208.52 Decreased By ▼ -6.37 (-2.96%)
PACE 5.40 Decreased By ▼ -0.14 (-2.53%)
PAEL 40.78 Decreased By ▼ -1.22 (-2.9%)
PIAHCLA 18.80 Increased By ▲ 1.06 (5.98%)
PIBTL 9.98 Decreased By ▼ -0.25 (-2.44%)
POWER 11.96 Increased By ▲ 0.06 (0.5%)
PPL 168.77 Decreased By ▼ -5.45 (-3.13%)
PRL 35.03 Decreased By ▼ -0.51 (-1.44%)
PTC 22.99 Increased By ▲ 0.05 (0.22%)
SEARL 93.10 Decreased By ▼ -1.94 (-2.04%)
SSGC 35.57 Decreased By ▼ -1.04 (-2.84%)
SYM 13.66 Decreased By ▼ -0.27 (-1.94%)
TELE 6.95 Decreased By ▼ -0.29 (-4.01%)
TPLP 10.00 Decreased By ▼ -0.27 (-2.63%)
TRG 60.67 Decreased By ▼ -0.86 (-1.4%)
WAVESAPP 9.70 Decreased By ▼ -0.62 (-6.01%)
WTL 1.30 Decreased By ▼ -0.02 (-1.52%)
YOUW 3.65 Decreased By ▼ -0.04 (-1.08%)
BR100 12,239 Decreased By -154.2 (-1.24%)
BR30 36,393 Decreased By -714.3 (-1.92%)
KSE100 114,153 Decreased By -1379.3 (-1.19%)
KSE30 35,200 Decreased By -461.3 (-1.29%)
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Markets Print 2025-04-10

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (April 09, 2025)...
Recorder Report Published 10 Apr, 2025 03:14am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on

Akbari Mandi on Wednesday (April 09, 2025)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      16100-16200
Gur                        15000-19000
Shakar                     17000-20000
Ghee (16 kg)                 8250-8700
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               33000-35000
Dal Mong (Chilka)          36000-38000
Dal Mong (Washed)          34000-39000
Dal Mash (Sabat)           33000-36000
Dal Mash (Chilka)          39000-40000
Dal Mash (Washed)          44000-48000
Dal Masoor (Local)         30000-31000
Dal Masoor (impor)         27000-31000
Masoor (salam-local)       33000-40000
Masoor (salam-import)      24000-25000
Gram White                 23000-27000
Gram Black                 22000-24000
Dal Chana (Thin)           23500-25000
Dal Chana (Thick)          25000-30000
White Kidney Beans
(Lobia)                    29000-30000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    50000-60000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-33000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                24000-27000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             14000-19000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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grain Lahore Grain Market Rates commodity rates

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Lahore Grain Market Rates

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