LONDON: The following were Tuesday official prices.

========================================= ALUMINIUM ========================================= CONTRACT BID OFFER ----------------------------------------- Cash 2365.00 2366.00 3-month 2404.50 2405.00 ========================================= COPPER ========================================= CONTRACT BID OFFER ----------------------------------------- Cash 8758.00 8760.00 3-month 8813.00 8814.00 ========================================= ZINC ========================================= CONTRACT BID OFFER ----------------------------------------- Cash 2610.00 2612.00 3-month 2622.00 2624.00 ========================================= NICKEL ========================================= CONTRACT BID OFFER ----------------------------------------- Cash 14255.00 14270.00 3-month 14500.00 14510.00 ========================================= LEAD ========================================= CONTRACT BID OFFER ----------------------------------------- Cash 11855.00 1857.00 3-month 1885.00 1886.00 =========================================

Source: London Metals Exchange.

Copyright Business Recorder, 2025