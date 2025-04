Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (April 07, 2025).

============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Watasumi Chick Peas Alpine April 3rd, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Chem Soya Alpine April 6th, 2025 Houston Bean Oil ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT X-Press Container X-Press April 6th, 2025 Kohima Feeders ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Positano Container MSC PAK April 6th, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Khairpur Gas oil Trans Marine April 6th, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Seamec DAP Bulk Ship April 6th, 2025 Gallant ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Southern Chemicals Alpine April 6th, 2025 Shark ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Orion Saint LNG GSA April 6th, 2025 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Southern Shark Chemicals Alpine April 6th, 2025 MSC Positano Container MSC PAK -do- X-Press Container X-Press Feeders -do- Kohima ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Riva Wind Coal Ocean World April 7th, 2025 Corona Soya East Wind Waiting for Berths Bean Seed Donna Alexandra Soya Ocean Serivce -do- Bean Seed Ken Star Soya Alpine -do- Bean Seed Maersk Beaufort Palm oil Alpine -do- Bum Shin Palm oil Alpine -do- Bolan Mogas Alpine -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Kaisa-I Chemical GSA April 7th, 2025 MSC Aquarius Container MSC PAK -do- Seaspan Santos Container GAC -do- GFS Ranna Container MSC PAK April 8th, 2025 SM Mahi Container GAC -do- =============================================================================

