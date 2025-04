Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (April 03, 2025).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= Op-1 Swan Lake Disc Pakistan National Crude Oil Ship Corp 19-04-2025 Op-2 Heng Hui Load Eastwind 30-03-2025 Young Tai Ethanol Shipping Co B-1 Dc Ocean Disc Eastwind 01-04-2025 Chemical Shipping Co B-2 Snarth Disc Alpine Marine 01-04-2025 Chemical Services B-4 Salamah Disc Alpine Marine 01-04-2025 Chemical Services B-5 PNS Nasr - Pakistan Navy - B-6/B-7 Msc Silvia D/L Empty Msc Agency 01-04-2025 Containers Pakistan B-9/B-8 Addison Dis/Load Oceansea 01-04-2025 Containers Shipping \B-10/B-11 Nord Kitan Load Evergreen Shipping Clinkers & Logistic 29-03-2025 B-13/B-14 He Sheng Dong Fang Disc Seahawks 01-04-2025 General Cargo B-14/B-15 Star Petrel Load Bulk Shipping 30-03-2025 Clinkers Agencies B-16/B-17 Hsl Perth Load Talc Swift Shipping 01-04-2025 ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-2 Maersk Dis/Load Gac Pakistan 03-04-2025 Salina Containers Sapt-3 Msc Dis/Load Msc Agency 01-04-2025 Giovana VII Containers Pakistan ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Snarth 03-04-2025 Disc. Chemical Alpine Marine Services Zhoung Gu Ji Nan 03-04-2025 - - He Sheng 03-04-2025 Disc Seahawks Dong Fang General Cargo Addison 03-04-2025 Dis/Load Oceansea Containers Shipping ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Hmm Tacoma 03-04-2025 D/L Container United Marine Agencies M.T Shalamar 04-04-2025 D/72000 Pakistan National Crude Oil Ship Corp Honour 04-04-2025 D/21943 Hot General Shipping Rolled Coils Agencies Al Amal 04-04-2025 L/3500 Rice Universal Shipping ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= M.T Mardan 03-04-2025 Tanker - Zhong Gu Bei Jing 03-04-2025 Container Ship - Cypress 03-04-2025 Container Ship - X-Press Anglesey 03-04-2025 Container Ship - Gsl Nicoletta 03-04-2025 Container Ship - Molly 03-04-2025 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Asia Liberty Palm oil Alpine April 1st, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Cairo Container GAC April 2nd, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QQICT CMA CGM Container CMACGM April 2nd, 2025 Cendrillon PAK ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Spruce-2 Gas oil Trans Marine April 2nd, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP AOM Sveva Soya Sea Trade Mar 30th, 2025 Bean Seed ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= CMA CGM Cendrillon Container CMA CGM PAK April 3rd, 2025 Maersk Cairo Container GAC -do- Asia Liberty Palm oil Alpine -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Watasumi Chick Peas Alpine April 3rd, 2025 Sinar Malahayati Palm oil Alpine -do- Titan Unikum Chemicals Alpine -do- Al-Kheesah LNG GSA -do- Yasa Neptune Coal M International -do- Corona Soya East Wind Waiting for Berths Bean Seed Donna Soya Ocean Serivce -do- Alexandra Bean Seed Hem Houston Soya Bean oil Alpine -do- Maersk Beaufort Palm oil Alpine -do- Kastos Fuel oil Alpine -do- Seamec Gallant DAP Bulk Ship -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Torrente Container GAC April 3rd, 2025 Wan Hai-501 Container GAC -do- MSC Roberta-V Container MSC PAK April 4th, 2025 =============================================================================

