ICC Champions Trophy 2025
quotes 1
“I mean any Australian outfit that comes together for an ICC event is always one that you don’t take lightly.”
Temba Bavuma, South Africa Captain
“I mean any Australian outfit that comes together for an ICC event is always one that you don’t take lightly.”
Temba Bavuma, South Africa Captain
|Currency
|Rate
|
USD PKR Interbank Selling / Feb 24
|
279.70
|
USD PKR Interbank Buying / Feb 24
|
279.50
|
USD to Japanese Yen / Feb 24
|
149.46
|
USD to Swiss Franc / Feb 24
|
0.90
|
Pound Sterling to USD / Feb 24
|
1.27
|
Euro to USD / Feb 24
|
1.05
|
UK LIBOR % / Feb 21
|
4.96
|Stock
|Volume
|
S&P 500 / Feb 21
|
6,013.13
|
Tokyo Nikkei / Feb 21
|
38,776.94
|
Nasdaq / Feb 21
|
19,524.01
|
Dow Jones / Feb 21
|
43,428.02
|
India Sensex / Feb 24
|
74,654
|
Hang Seng / Feb 24
|
23,349.35
|
FTSE 100 / Feb 24
|
8,673.95
|
Germany DAX 30 / Feb 24
|
22,463.26
|
France CAC40 / Feb 24
|
8,142.19
|Item
|Value
|
Karachi Cotton PKR/37.32 KG / Feb 21
|
17,785
|
Petrol/Litre / Feb 24
|
256.13
|
Crude Oil USD/Barrel / Feb 24
|
70.23
|
Gold 10 Grams PKR / Feb 24
|
265,346
|
Gold Spot USD/Ounce / Feb 24
|
2,937.69
|
Diesel/Litre / Feb 24
|
263.95
|
Cotton US¢/pound / Feb 24
|
67.74
|Stock
|Price
|
Tri-Star Power / Feb 24
Tri-Star Power Limited(TSPL)
|
8.92
▲ 1 (12.63%)
|
GhaniGlobalGlass / Feb 24
Ghani Global Glass Limited(GGGL)
|
10.15
▲ 1 (10.93%)
|
Image Pakistan / Feb 24
Image Pakistan Limited(IMAGE)
|
22.07
▲ 2.01 (10.02%)
|
Dadex Eternit / Feb 24
Dadex Eternit Limited(DADX)
|
74.54
▲ 6.78 (10.01%)
|
Kohinoor Textile / Feb 24
Kohinoor Textile Mills Limited(KTML)
|
172.18
▲ 15.65 (10%)
|
Intermarket Securities / Feb 24
Intermarket Securities Limited(IMS)
|
67.87
▲ 6.17 (10%)
|
Macter Int. Ltd / Feb 24
Macter International Limited(MACTER)
|
279.47
▲ 25.41 (10%)
|
Shifa Int.Hosp / Feb 24
Shifa International Hospitals Limited(SHFA)
|
494.76
▲ 44.98 (10%)
|
Baba Farid Sugar / Feb 24
Baba Farid Sugar Mills Limited(BAFS)
|
58.44
▲ 5.31 (9.99%)
|
Tariq Corp.Pref. / Feb 24
Tariq Corporation Limited-Preference Shares(TCORPCPS)
|
9.11
▲ 0.82 (9.89%)
|Stock
|Price
|
At-Tahur Ltd. / Feb 24
At-Tahur Limited(PREMA)
|
27.99
▼ -3.11 (-10%)
|
IGI Life Ins / Feb 24
IGI Life Insurance Limited(IGIL)
|
13.55
▼ -1.45 (-9.67%)
|
Apna Microfin. / Feb 24
Apna Microfinance Bank Limited(AMBL)
|
10.37
▼ -1.08 (-9.43%)
|
Hafiz Ltd. / Feb 24
Hafiz Limited(HAFL)
|
256
▼ -25.68 (-9.12%)
|
Al-Khair Gadoon / Feb 24
Al-Khair Gadoon Limited(AKGL)
|
36.01
▼ -3.59 (-9.07%)
|
Power Cem(Pref) / Feb 24
Power Cement (Pref)(POWERPS)
|
12.26
▼ -1.17 (-8.71%)
|
Suhail Jute / Feb 24
Suhail Jute Mills Limited(SUHJ)
|
105.11
▼ -9.89 (-8.6%)
|
Sanghar Sugar / Feb 24
Sanghar Sugar Mills Limited(SANSM)
|
34.02
▼ -2.99 (-8.08%)
|
Saritow Spinning / Feb 24
Saritow Spinning Mills Limited(SSML)
|
20.60
▼ -1.68 (-7.54%)
|
Pak. P.V.C. / Feb 24
Pakistan PVC Limited(PPVC)
|
9.02
▼ -0.72 (-7.39%)
|Stock
|Volume
|
At-Tahur Ltd. / Feb 24
At-Tahur Limited(PREMA)
|
43,032,512
▼ -3.11
|
Pak Int.Bulk / Feb 24
Pakistan International Bulk Terminal(PIBTL)
|
35,412,456
▲ 0.23
|
K-Electric Ltd. / Feb 24
K-Electric Limited(KEL)
|
26,677,240
▲ 0.09
|
Fauji Cement / Feb 24
Fauji Cement Company Limited(FCCL)
|
25,703,204
▲ 0.48
|
GhaniGlobalGlass / Feb 24
Ghani Global Glass Limited(GGGL)
|
19,830,999
▲ 1
|
Pak Elektron / Feb 24
Pak Elektron Limited(PAEL)
|
19,008,893
▲ 1.66
|
Fauji Foods Ltd / Feb 24
Fauji Foods Limited(FFL)
|
18,162,461
▼ -0.14
|
B.O.Punjab / Feb 24
The Bank of Punjab(BOP)
|
16,328,933
▼ -0.07
|
Altern Energy / Feb 24
Altern Energy Limited(ALTN)
|
16,070,111
▲ 1.17
|
WorldCall Telecom / Feb 24
Worldcall Telecom Limited(WTL)
|
15,761,565
▼ -0.02
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