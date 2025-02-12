IMF signals support, says PM as Pakistan pursues cost-cutting

|Currency
|Rate
|
USD PKR Interbank Selling / Feb 12
|
279.33
|
USD PKR Interbank Buying / Feb 12
|
279.13
|
USD to Japanese Yen / Feb 12
|
153.56
|
USD to Swiss Franc / Feb 12
|
0.91
|
Pound Sterling to USD / Feb 12
|
1.24
|
Euro to USD / Feb 12
|
1.04
|
UK LIBOR % / Feb 11
|
4.96
|Stock
|Volume
|
S&P 500 / Feb 11
|
6,068.50
|
Nasdaq / Feb 11
|
19,643.86
|
Dow Jones / Feb 11
|
44,593.65
|
India Sensex / Feb 12
|
76,181.64
|
Tokyo Nikkei / Feb 12
|
38,963.70
|
Hang Seng / Feb 12
|
21,810.01
|
FTSE 100 / Feb 12
|
8,783.76
|
Germany DAX 30 / Feb 12
|
22,115.21
|
France CAC40 / Feb 12
|
8,050.95
|Item
|Value
|
Karachi Cotton PKR/37.32 KG / Feb 11
|
17,785
|
Petrol/Litre / Feb 12
|
257.13
|
Crude Oil USD/Barrel / Feb 12
|
73.08
|
Gold 10 Grams PKR / Feb 12
|
258,487
|
Gold Spot USD/Ounce / Feb 12
|
2,895.29
|
Diesel/Litre / Feb 12
|
267.95
|
Cotton US¢/pound / Feb 12
|
68.53
|Stock
|Price
|
TPL Trakker Ltd / Feb 12
TPL Trakker Limited(TPLT)
|
7.48
▲ 1 (15.43%)
|
Hascol Petrol / Feb 12
Hascol Petroleum Limited(HASCOL)
|
13.27
▲ 1.21 (10.03%)
|
Ideal Sp. / Feb 12
Ideal Spinning Mills Limited(IDSM)
|
11.53
▲ 1.05 (10.02%)
|
Leather Up Ltd. / Feb 12
Leather Up Limited(LEUL)
|
31.42
▲ 2.86 (10.01%)
|
At-Tahur Ltd. / Feb 12
At-Tahur Limited(PREMA)
|
29.14
▲ 2.65 (10%)
|
Ghandhara Ind. / Feb 12
Ghandhara Industries Limited(GHNI)
|
691.85
▲ 62.9 (10%)
|
Agritech Non-voting / Feb 12
Agritech Non-Voting Preference(AGLNCPS)
|
26.62
▲ 2.42 (10%)
|
Mandviwala / Feb 12
Mandviwala Mauser Plastic Industries(MWMP)
|
17.38
▲ 1.58 (10%)
|
J.K.Spinning / Feb 12
J.K. Spinning Mills Limited(JKSM)
|
64.69
▲ 5.88 (10%)
|
Agritech Limited / Feb 12
Agritech Limited(AGL)
|
56.91
▲ 5.17 (9.99%)
|Stock
|Price
|
I.C.C. Ind. / Feb 12
ICC Industries Limited(ICCI)
|
13.30
▼ -1.48 (-10.01%)
|
Baba Farid Sugar / Feb 12
Baba Farid Sugar Mills Limited(BAFS)
|
48
▼ -5.13 (-9.66%)
|
Khyber Textile / Feb 12
Khyber Textile Mills Limited(KHYT)
|
416
▼ -38.53 (-8.48%)
|
Altern Energy / Feb 12
Altern Energy Limited(ALTN)
|
18.59
▼ -1.62 (-8.02%)
|
AN Textile Mill / Feb 12
AN Textile Mills Limited(ANTM)
|
11.52
▼ -0.92 (-7.4%)
|
Chakwal Spinning / Feb 12
Chakwal Spinning Mills Limited(CWSM)
|
57.50
▼ -4.4 (-7.11%)
|
Nazir Cotton Mills / Feb 12
Nazir Cotton Mills Limited(NCML)
|
11.20
▼ -0.8 (-6.67%)
|
Blessed Tex. / Feb 12
Blessed Textiles Limited(BTL)
|
318.06
▼ -22.74 (-6.67%)
|
Dewan Textile / Feb 12
Dewan Textile Mills Limited(DWTM)
|
7
▼ -0.41 (-5.53%)
|
Arctic Textile / Feb 12
Arctic Textile Mills Limited(ARCTM)
|
19.56
▼ -1.09 (-5.28%)
|Stock
|Volume
|
B.O.Punjab / Feb 12
The Bank of Punjab(BOP)
|
195,265,750
▲ 1.08
|
Bank Makramah / Feb 12
Bank Makramah Limited(BML)
|
44,691,462
▲ 0.3
|
WorldCall Telecom / Feb 12
Worldcall Telecom Limited(WTL)
|
30,022,192
▲ 0
|
P.T.C.L. / Feb 12
Pakistan Telecommunication Company Ltd(PTC)
|
28,691,694
▲ 1.92
|
Hascol Petrol / Feb 12
Hascol Petroleum Limited(HASCOL)
|
23,333,205
▲ 1.21
|
Citi Pharma Ltd / Feb 12
Citi Pharma Ltd.(CPHL)
|
21,953,013
▼ -1.76
|
Maple Leaf Cement / Feb 12
Maple Leaf Cement Factory Limited(MLCF)
|
21,019,215
▲ 1.37
|
Dewan Motors / Feb 12
Dewan Farooque Motors Limited(DFML)
|
20,647,597
▼ -1.81
|
Fauji Cement / Feb 12
Fauji Cement Company Limited(FCCL)
|
16,404,789
▼ -0.3
|
Pak Refinery / Feb 12
Pakistan Refinery Limited(PRL)
|
16,354,257
▲ 0.93
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