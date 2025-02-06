President Asif Ali Zardari meets Chinese Premier Li Qiang in Beijing

|Currency
|Rate
|
USD PKR Interbank Selling / Feb 6
|
279.23
|
USD PKR Interbank Buying / Feb 6
|
279.03
|
USD to Japanese Yen / Feb 6
|
152.65
|
USD to Swiss Franc / Feb 6
|
0.90
|
Pound Sterling to USD / Feb 6
|
1.25
|
Euro to USD / Feb 6
|
1.04
|
UK LIBOR % / Feb 5
|
4.96
|Stock
|Volume
|
S&P 500 / Feb 5
|
6,049.46
|
Nasdaq / Feb 5
|
19,692.33
|
Dow Jones / Feb 5
|
44,873.22
|
India Sensex / Feb 6
|
78,158.10
|
Tokyo Nikkei / Feb 6
|
39,066.53
|
Hang Seng / Feb 6
|
20,891.62
|
FTSE 100 / Feb 6
|
8,693.63
|
Germany DAX 30 / Feb 6
|
21,705.71
|
France CAC40 / Feb 6
|
7,912.28
|Item
|Value
|
Karachi Cotton PKR/37.32 KG / Feb 5
|
18,285
|
Gold 10 Grams PKR / Feb 5
|
252,314
|
Petrol/Litre / Feb 6
|
257.13
|
Crude Oil USD/Barrel / Feb 6
|
71.31
|
Gold Spot USD/Ounce / Feb 6
|
2,854.03
|
Diesel/Litre / Feb 6
|
267.95
|
Cotton US¢/pound / Feb 6
|
65.90
|Stock
|Price
|
Silk Bank Ltd / Feb 6
Silkbank Limited(SILK)
|
1.20
▲ 0.17 (16.5%)
|
Bank Makramah / Feb 6
Bank Makramah Limited(BML)
|
4.17
▲ 0.41 (10.9%)
|
Chashma / Feb 6
Chashma Sugar Mills Limited(CHAS)
|
90.72
▲ 8.25 (10%)
|
Sanghar Sugar / Feb 6
Sanghar Sugar Mills Limited(SANSM)
|
49.39
▲ 4.49 (10%)
|
Lalpir Power / Feb 6
Lalpir Power Limited(LPL)
|
27.95
▲ 2.54 (10%)
|
First Tri-Star Mod. / Feb 6
First Tri-Star Modaraba(FTSM)
|
13.76
▲ 1.25 (9.99%)
|
Saritow Spinning / Feb 6
Saritow Spinning Mills Limited(SSML)
|
21.69
▲ 1.97 (9.99%)
|
Haseeb Waqas / Feb 6
Haseeb Waqas Sugar Mills Limited(HWQS)
|
12.45
▲ 1.13 (9.98%)
|
National Silk / Feb 6
The National Silk & Rayon Mills Limited(NSRM)
|
40.81
▲ 3.7 (9.97%)
|
Unicap Modaraba / Feb 6
Unicap Modaraba(UCAPM)
|
3.28
▲ 0.29 (9.7%)
|Stock
|Price
|
Burj Clean Energy Modaraba / Feb 6
Burj Clean Energy Modaraba(GEM)(GEMBCEM)
|
9
▼ -1 (-10%)
|
Tariq Corporation / Feb 6
Tariq Corporation Limited(TCORP)
|
18.01
▼ -2 (-10%)
|
Intermarket Securities / Feb 6
Intermarket Securities Limited(IMS)
|
54.03
▼ -6 (-10%)
|
Leather Up Ltd. / Feb 6
Leather Up Limited(LEUL)
|
39.18
▼ -4.35 (-9.99%)
|
GOC (Pak) / Feb 6
GOC (Pak) Limited.(GOC)
|
60.31
▼ -6.53 (-9.77%)
|
Next Capital / Feb 6
Next Capital Limited(NEXT)
|
8.90
▼ -0.96 (-9.74%)
|
Suhail Jute / Feb 6
Suhail Jute Mills Limited(SUHJ)
|
81.02
▼ -8.55 (-9.55%)
|
Reliance Weaving / Feb 6
Reliance Weaving Mills Limited(REWM)
|
131
▼ -13.74 (-9.49%)
|
Gadoon Textile / Feb 6
Gadoon Textile Mills Limited(GADT)
|
270
▼ -27.99 (-9.39%)
|
Shezan Inter. / Feb 6
Shezan International Limited(SHEZ)
|
123
▼ -12.59 (-9.29%)
|Stock
|Volume
|
Silk Bank Ltd / Feb 6
Silkbank Limited(SILK)
|
119,509,368
▲ 0.17
|
WorldCall Telecom / Feb 6
Worldcall Telecom Limited(WTL)
|
80,117,084
▼ -0.05
|
Bank Makramah / Feb 6
Bank Makramah Limited(BML)
|
64,480,312
▲ 0.41
|
Cnergyico PK / Feb 6
Cnergyico PK Limited(CNERGY)
|
21,090,416
▼ -0.19
|
K-Electric Ltd. / Feb 6
K-Electric Limited(KEL)
|
20,621,518
▼ -0.1
|
B.O.Punjab / Feb 6
The Bank of Punjab(BOP)
|
17,154,831
▼ -0.24
|
National Bank / Feb 6
National Bank of Pakistan(NBP)
|
16,342,844
▼ -3.33
|
Pak Refinery / Feb 6
Pakistan Refinery Limited(PRL)
|
14,915,543
▼ -0.59
|
TRG Pak Ltd / Feb 6
TRG Pakistan Limited(TRG)
|
13,119,209
▼ -0.25
|
Fauji Cement / Feb 6
Fauji Cement Company Limited(FCCL)
|
12,847,614
▼ -1.11
Comments