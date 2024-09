NEW YORK: Recent US Open women’s champions after Aryna Sabalenka defeated Jessica Pegula 7-5, 7-5 in Saturday’s final at Flushing Meadows:

2024: Aryna Sabalenka (BLR)

2023: Coco Gauff (USA)

2022: Iga Swiatek (POL)

2021: Emma Raducanu (GBR)

2020: Naomi Osaka (JPN)

2019: Bianca Andreescu (CAN)

2018: Naomi Osaka (JPN)

2017: Sloane Stephens (USA)

2016: Angeligue Kerber (GER)

2015: Flavia Pennetta (ITA)