KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (April 30, 2024).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= Op-2 Seasong Load Gac 25-04-2024 H.S.F.O Pakistan Op-3 M.T Disc Pakistan National Mardan Crude Oil Ship Corp. 28-04-2024 B-1 Sky Blue Disc East Wind Chemical Shipping 29-04-2024 Company B-2 Pvt Aurora Disc Associated Line 29-04-2024 Chemical Agencies B-4 Apiradee Load Ocean Services 29-04-2024 Naree Clinkers Pvt Ltd` B-9/B-8 GSL Disc Load Ocean Sea 29-04-2024 Elizabeth Container Shipping Pvt. Ltd B-10/B-11 Queen Win Disc North Star 31-03-2024 Wheat International B-12/B-11 Ocean D/Lgeneral Ocean Services 27-04-2024 Wealth Cargo Pvt Ltd B-13/B-14 Wo Long Disc Cosco Shipping 28-04-2024 Song General Line Cargo B-14/B-15 M Garnet Load Barite Crystal Sea 28-04-2024 Lumps Service B-17/B-16 Tbc Disc Bulk Shipping Princess Fertilizer Agencies Pvt Lt 26-04-2024 ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saplt-2 Hyundai D/L United Marine 30-04-2024 Busan Container Agencies ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Tbc Princess 30-04-2024 Disc. Fertilizer Bulk Shipping Agencies Pvt Ltd Hyundai 01-05-2024 D/L Container United Marine Busan Agencies ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Lila 30-04-2024 D/10500 Chemical Alpine Marine Confidence Services Valiant 30-04-2024 D/2000 East Wind Chemical Shipping Company Aljalaa 30-04-2024 L/40000 HSFO Alpine Marine Services OngurG.A 30-04-2024 D/L Container East Wind Shipping Company Akij Star 30-04-2024 L/48280 Clinkers Gear Bulk Shipping Pride 30-04-2024 L/55000 Clinkers Bulk Shipping Agency Delong 01-05-2024 L/10000 Ethanol East Wind Shipping Company Jolly Rosa 01-05-2024 D/L Container Eastern Sea Transport Apl Barcelona 01-05-2024 D/L Container CmaCgm Pakistan Lucky Hong 01-05-2024 D/18574 Sea Hawks Pvt. Ltd General Cargo ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Navios Bahamas 30-04-2024 Container Ship - CmaCgm Nabucco 30-04-2024 Container Ship - Es Right 30-04-2024 Tanker - Frankfurt Express 30-04-2024 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-2 Haj Cement Crystal Apr. 25, 2024 Muhammad ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Apr. 07, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Advantage Gas oil ASS Linear Apr. 29, 2024 Paradise ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Majestic Rice Universal Apr. 29, 2024 Noor ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Loxley LPG Transmarine Apr. 27, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Golde Trader Chemicals East Wind Apr. 28, 2024 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= MSC Antigua Containers MSC Pak Apr. 30, 2024 Bitumen Koseo Bitumen Trans Marine -do- Milaha Qatar LNG GSA -do- EXPECTED Departures MGolde Trader Chemicals Apr. 30, 2024 ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= MSC Anchorage Containers MSC Pak Apr. 30, 2024 FSM LPG Trans Marine -do- Lila Confidence Chemicals Alpine -do- Akij Moon Cement Global Waiting for Berths ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Maersk Cairo Containers Maersk Pak May.01, 2024 X-press Kaveri Containers -do- Lusal LNG GSA -do- =============================================================================

