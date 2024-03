Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (March 28, 2024).

============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Nimbe Nicky Iron ore Universal Mar. 25, 2024 MW-2 Pindos Cement Crystal Mar. 22, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Port Coal East Wind Mar. 26, 2024 Imabari PIBT Anna M Coal Int. Service Mar. 27, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Solar Roma Palm oil Alpine Mar. 26, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Marathopolis Containers G.A.C Mar. 28, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Epicurus Gas oil Alpine Mar. 26, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Belforest Canola Ocean Mar. 26, 2024 service ----------------------------------------------------------------------------- Pakistan Gas Port Consortium ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL Malha Ras LNG GSA Mar. 26,2024 Laffan ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Dravin LPG M Mar. 26, 2024 International ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Chemroad RosaChemicals Alpine Mar. 28, 2024 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Epicurus Gas oil Alpine Mar. 28, 2024 Malha Ras Laffan LNG GSA -do- Marathopolis Containers G.A.C -do- Solar Roma Palm oil Alpine -do- Pindos Cement Crystal -do- Port Imabari Coal East Wind -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= AL-Bidda LNG GSA Mar. 28, 2024 Kerala Furnace oil Alpine -do- Sky Runner Palm oil Alpine -do- Taxidiara Cement Global -do- Silver Heba Palm oil Alpine Waiting for Berths As Emererald Gree Palm oil Alpine - Yun Ding 19 Palm oil Alpine - Shiva LPG M. International - UOG Sparta Mogas Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Kosan Adam Wheat Ocean services Mar. 28, 2024 =============================================================================

