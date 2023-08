KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Wednesday (August 09, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== JS Global Cap. Adamjee Ins. 1,000,000 30.09 Total/Weighted Avg. Rate 1,000,000 30.09 Fawad Yusuf Sec. Cherat Cement 7,500 135.00 Total/Weighted Avg. Rate 7,500 135.00 Growth Sec. Cnergyico PK 100,000 3.78 Aba Ali H. Sec. 2,000 3.50 Total/Weighted Avg. Rate 102,000 3.77 Fawad Yusuf Sec. D.G.K.Cement 4,500 56.00 EFG Hermes 344,239 53.91 Total/Weighted Avg. Rate 348,739 53.94 EFG Hermes Engro Fert.XD 240,035 78.24 Total/Weighted Avg. Rate 240,035 78.24 AL Habib Cap. Mkt. Fauji Cement 120,000 12.30 Y.H. Securities 1,500 12.45 Total/Weighted Avg. Rate 121,500 12.30 EFG Hermes Habib BankXD 172,824 103.30 Total/Weighted Avg. Rate 172,824 103.30 AL Habib Cap. Mkt. Hub Power Co. 40,000 82.50 Total/Weighted Avg. Rate 40,000 82.50 Ghani Osman Sec. Hum Network 1,500 5.90 Total/Weighted Avg. Rate 1,500 5.90 JS Global Cap. JS Bank Ltd 15,000,000 5.25 Total/Weighted Avg. Rate 15,000,000 5.25 Fawad Yusuf Sec. Lalpir Power 5,000 24.25 Fikrees 2,000 26.00 Total/Weighted Avg. Rate 7,000 24.75 EFG Hermes Lotte Chemical 1,184,345 27.91 Total/Weighted Avg. Rate 1,184,345 27.91 EFG Hermes Lucky Cement 58,126 607.51 Total/Weighted Avg. Rate 58,126 607.51 Vector Sec. Merit Packaging 200,000 9.00 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 9.00 Surmawala Sec. Netsol Tech. 50 90.00 Total/Weighted Avg. Rate 50 90.00 EFG Hermes Nishat Mills Ltd 177,215 64.52 Total/Weighted Avg. Rate 177,215 64.52 Growth Sec. Oil & Gas Dev. 25,000 105.19 EFG Hermes 379,372 102.65 Total/Weighted Avg. Rate 404,372 102.81 Growth Sec. Pak Petroleum 50,000 74.95 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 74.95 B&B Securities Pak Reinsurance 20,000 6.30 Total/Weighted Avg. Rate 20,000 6.30 Fawad Yusuf Sec. Pak Suzuki 7,500 124.55 Fawad Yusuf Sec. 1,500 124.55 EFG Hermes 28,493 113.00 Total/Weighted Avg. Rate 37,493 115.77 JS Global Cap. Pak.Int.Cont. 9 77.94 Total/Weighted Avg. Rate 9 77.94 Intermarket Sec. Pakistan Alumin 570,000 53.50 Total/Weighted Avg. Rate 570,000 53.50 Akik Capital Premier Suger 1,550 590.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,550 590.00 EFG Hermes Sui North GasXD 612,023 46.21 Total/Weighted Avg. Rate 612,023 46.21 Fawad Yusuf Sec. The Searle Co. 7,500 50.00 Total/Weighted Avg. Rate 7,500 50.00 =========================================================================================== Total Turnover 20,363,781 ===========================================================================================

