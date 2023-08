KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (July 31, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== AL Habib Cap. Mkt. Adamjee Ins. 2,500 29.75 Alfalah CLSA Sec. 1,000,000 30.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,002,500 30.00 Alfalah CLSA Sec. Adamjee Life As 1,500,000 14.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,500,000 14.00 Alfalah CLSA Sec. Aisha Steel Mill 520,000 6.10 Total/Weighted Avg. Rate 520,000 6.10 Alfalah CLSA Sec. Amreli Steels 244,000 22.00 Total/Weighted Avg. Rate 244,000 22.00 MRA Securities Avanceon Ltd 1,000 55.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 55.00 Adam Securities Azgard Nine 2,000 7.79 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 7.79 Fawad Yusuf Sec. Bankislami Pak. 2,000,000 19.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,000,000 19.00 Chase Securities Citi Pharma Ltd 97,000 24.00 Total/Weighted Avg. Rate 97,000 24.00 Memon Sec. Fauji Cement 2,500 12.25 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 12.25 Alfalah CLSA Sec. Flying Cement 11,699,500 9.00 Total/Weighted Avg. Rate 11,699,500 9.00 Alfalah CLSA Sec. Ghani Value Glas 349,000 42.00 Total/Weighted Avg. Rate 349,000 42.00 Sherman Sec. Haleon Pakistan 62,000 163.00 Total/Weighted Avg. Rate 62,000 163.00 FDM Capital Hub Power Co. 700,000 87.00 FDM Capital 1,800,000 87.00 Taurus Sec. 2,500,000 87.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,000,000 87.00 Memon Sec. Maple Leaf 2,500 31.70 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 31.70 Alfalah CLSA Sec. Mehmood Tex. 225,000 900.00 Total/Weighted Avg. Rate 225,000 900.00 Growth Sec. National BankXD 250,000 23.63 Total/Weighted Avg. Rate 250,000 23.63 MRA Securities National Refinery 500 232.00 MRA Securities 273 234.00 Adam Usman Sec. 500 232.50 Total/Weighted Avg. Rate 1,273 232.63 D.J.M. Sec. Oil & Gas Dev. 3,600 89.30 FDM Capital 250 96.64 Adam Securities 25,000 95.35 Total/Weighted Avg. Rate 28,850 94.61 MRA Securities OLP Financial 11,000 19.40 Total/Weighted Avg. Rate 11,000 19.40 Sherman Sec. P.S.O. 5,000 135.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 135.00 Adam Securities Pak Elektron 1,000 11.76 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 11.76 FDM Capital Pak Petroleum 250 75.60 Total/Weighted Avg. Rate 250 75.60 Memon Sec. Pioneer Cement 500 91.00 Total/Weighted Avg. Rate 500 91.00 Alfalah CLSA Sec. Sapphire Tex. 100,000 1,125.00 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 1,125.00 Ghani Osman Sec. Shell Pakistan 250 152.00 MRA Securities 258 155.00 Total/Weighted Avg. Rate 508 153.52 Alfalah CLSA Sec. Siddiqsons Tin 1,250,000 8.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,250,000 8.00 D.J.M. Sec. TRG Pak Ltd 75,000 104.95 Fawad Yusuf Sec. 300,000 105.15 Total/Weighted Avg. Rate 375,000 105.11 =========================================================================================== Total Turnover 24,730,381 ===========================================================================================

