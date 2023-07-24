Markets
Automart: car prices in Karachi
- Rates in the week ended Sunday July 23, 2023
KARACHI: The prices of different makes and models of cars prevailing in Karachi in the week ended Sunday (July 23, 2023).
|Cars
|Prices
|Suzuki
|Suzuki Alto VXR
|PKR 2,612,000
|Suzuki Alto VX
|PKR 2,251,000
|Suzuki Alto VXR AGS
|PKR 2,799,000
|Suzuki Alto VXL AGS
|PKR 2,935,000
|Suzuki Cultus VXR
|PKR 3,718,000
|Suzuki Cultus VXL
|PKR 4,084,000
|Suzuki Cultus Auto Gear Shift
|PKR 4,366,000
|Suzuki Ravi Euro ll
|PKR 1,856,000
|Suzuki Bolan VX Euro II
|PKR 1,940,000
|Suzuki Bolan Cargo Van Euro ll
|PKR 1,944,000
|Suzuki Wagon R VXR
|PKR 3,214,000
|Suzuki Wagon R VXL
|PKR 3,412,000
|Suzuki Wagon R AGS
|PKR 3,741,000
|Suzuki Swift GL Manual
|PKR 4,256,000
|Suzuki Swift GL CVT
|PKR 4,574,000
|Suzuki Swift GLX CVT
|PKR 4,960,000
|Honda
|Honda BR-V i-VTEC S
|PKR 6,529,000
|Honda City 1.2L M/T
|PKR 4,799,000
|Honda City 1.2L CVT
|PKR 4,929,000
|Honda City 1.5L CVT
|PKR 5,549,000
|Honda City 1.5L ASPIRE M/T
|PKR 5,759,000
|Honda City 1.5L ASPIRE CVT
|PKR 5,979,000
|Honda HR-V VTi
|PKR 7,899,000
|Honda HR-V VTi-S
|PKR 8,199,000
|Honda Civic Standard
|PKR 8,599,000
|Honda Civic Oriel
|PKR 8,949,000
|Honda Civic RS
|PKR 10,199,000
|Honda CR-V 2.0 CVT
|PKR 10,700,000
|Honda Accord 1.5L VTEC Turbo
|PKR 15,499,000
|Toyota
|Toyota Rush G A/T
|PKR 8,329,000
|Toyota Rush G M/T
|PKR 8,009,000
|Toyota Yaris GLI MT 1.3
|PKR 4,499,000
|Toyota Yaris ATIV MT 1.3
|PKR 4,759,000
|Toyota Yaris GLI CVT 1.3
|PKR 4,789,000
|Toyota Yaris ATIV CVT 1.3
|PKR 4,999,000
|Toyota Yaris AERO CVT 1.3
|PKR 5,199,000
|Toyota Yaris ATIV X MT 1.5
|PKR 5,429,000
|Toyota Yaris ATIV X CVT 1.5
|PKR 5,769,000
|Toyota Yaris AERO CVT 1.5
|PKR 5,969,000
|Toyota Corolla Altis X Manual 1.6
|PKR 6,169,000
|Toyota Corolla Altis 1.6 X CVT-i
|PKR 6,769,000
|Toyota Corolla Altis X CVT-i 1.8
|PKR 7,119,000
|Toyota Corolla Altis 1.6 X CVT-i Special Edition
|PKR 7,429,000
|Toyota Corolla Altis Grande X CVT-i 1.8 Beige Interior
|PKR 7,759,000
|Toyota Corolla Altis Grande X CVT-i 1.8 Black Interior
|PKR 7,799,000
|Toyota Hilux Revo G 2.8
|PKR 12,409,000
|Toyota Hilux Revo V Automatic 2.8
|PKR 14,389,000
|Toyota Hilux Revo G Automatic 2.8
|PKR 13,019,000
|Toyota Hilux E
|PKR 11,439,000
|Toyota Hilux Revo Rocco
|PKR 15,179,000
|Toyota Hilux Revo GR-S
|PKR 16,149,000
|Toyota Fortuner 2.7 G
|PKR 15,809,000
|Toyota Fortuner 2.8 Sigma 4
|PKR 19,079,000
|Toyota Fortuner 2.7 V
|PKR 18,099,000
|Toyota Fortuner Legender
|PKR 20,129,000
|Toyota Fortuner GR-S
|PKR 21,089,000
|Toyota Corolla Cross Low Grade
|PKR 12,249,000
|Toyota Corolla Cross Smart Mid Grade
|PKR 13,099,000
|Toyota Corolla Cross Premium High Grade
|PKR 13,419,000
|Toyota Hiace Standard Roof
|PKR 13,069,000
|Toyota Hiace High Roof Commuter
|PKR 14,959,000
|Toyota Hiace High Roof Tourer
|PKR 17,059,000
|Toyota Hiace Luxury Wagon High Grade
|PKR 21,029,000
|Toyota Prius S
|PKR 14,649,000
|Toyota Coaster 29 Seater F/L
|PKR 26,789,000
|Toyota Camry High Grade
|PKR 53,859,000
|Toyota Prado TX 2.8 D MT
|PKR 59,109,000
|Toyota Prado TX 2.8 D AT
|PKR 67,249,000
|Toyota Prado VX 4.0
|PKR 95,579,000
|Toyota Land Cruiser ZX Gasoline 3.5L
|PKR 156,829,000
|KIA
|KIA Picanto 1.0 MT
|PKR 3,350,000
|KIA Picanto 1.0 AT
|PKR 3,825,000
|KIA Stonic EX
|PKR 5,350,000
|KIA Stonic EX+
|PKR 6,050,000
|KIA Sportage Alpha
|PKR 7,300,000
|KIA Sportage FWD
|PKR 8,190,000
|KIA Sportage AWD
|PKR 8,820,000
|KIA Sportage Black Limited Edition
|PKR 9,300,000
|KIA Sorento 2.4 FWD
|PKR 10,800,000
|KIA Sorento 2.4 AWD
|PKR 11,700,000
|KIA Sorento 3.5 FWD
|PKR 11,790,000
|KIA Grand Carnival Executive
|PKR 16,750,000
|Hyundai
|Hyundai H-100 Deckless
|PKR 3,789,000
|Hyundai H-100 Flat Deck
|PKR 3,809,000
|Hyundai H-100 High Deck
|PKR 3,829,000
|Hyundai Elantra GL
|PKR 6,599,000
|Hyundai Elantra GLS
|PKR 7,130,000
|Hyundai Tucson FWD A/T GLS Sport
|PKR 8,230,000
|Hyundai Tucson AWD A/T Ultimate
|PKR 8,859,000
|Hyundai Staria 3.5 A/T
|PKR 8,364,000
|Hyundai Staria 2.2D M/T
|PKR 8,499,000
|Hyundai Staria 2.2D A/T
|PKR 8,909,000
|Hyundai Staria HGS
|PKR 11,009,000
|Hyundai Sonata 2.0
|PKR 10,329,000
|Hyundai Sonata 2.5
|PKR 11,280,000
|Isuzu
|Isuzu D-Max Hi Spark 4x2 Single Cab Deckless
|PKR 6,900,000
|Isuzu D-Max Hi Spark 4x2 Single Cab Standard
|PKR 7,000,000
|Isuzu D-Max Hi Lander 4x4 Single Cab Standard
|PKR 8,200,000
|Isuzu D-Max Hi Lander 4x4 Double Cab Standard
|PKR 9,600,000
|Isuzu D-Max V-Cross 3.0
|PKR 11,100,000
|Isuzu D-Max V-Cross Automatic 3.0
|PKR 11,800,000
|Changan
|Changan M9 Base Model 1.0
|PKR 2,529,000
|Changan Karvaan Base Model 1.0
|PKR 2,779,000
|Changan Karvaan Plus
|PKR 2,999,000
|Changan Alsvin 1.3L MT Comfort
|PKR 4,149,000
|Changan Alsvin 1.5L DCT Comfort
|PKR 4,699,000
|Changan Alsvin 1.5L DCT Lumiere
|PKR 4,999,000
|Changan Oshan X7 Comfort
|PKR 8,549,000
|Changan Oshan X7 FutureSense
|PKR 9,199,000
|Proton
|Proton Saga 1.3L Standard M/T
|PKR 3,749,000
|Proton Saga 1.3L Ace A/T
|PKR 4,099,000
|Proton Saga 1.3L Standard A/T
|PKR 3,949,000
|Proton X70 Executive AWD
|PKR 8,799,000
|Proton X70 Premium FWD
|PKR 9,299,000
|DFSK
|DFSK C37 Euro V
|PKR 3,500,000
|DFSK Glory 580 Pro
|PKR 6,990,000
|Prince
|Prince Pearl MT
|PKR 1,990,000
|Prince K07 S
|PKR 2,669,000
|Haval
|Haval Jolion 1.5T
|PKR 8,299,000
|Haval H6 1.5T
|PKR 9,499,000
|Haval H6 2.0T AWD
|PKR 10,849,000
|Haval H6 HEV
|PKR 12,149,000
|MG
|MG HS Essence
|PKR 8,699,000
|United
|United Bravo Base Grade
|PKR 1,519,000
|United Alpha 1.0 Manual
|PKR 1,849,000
|Audi
|Audi e-tron 50 Quattro 230 kW
|PKR 42,000,000
|Audi e-tron 50 Quattro Sportback 230kW
|PKR 44,000,000
|Audi e-tron 55 Quattro 300kW
|PKR 51,000,000
|Audi e-tron GT Standard
|PKR 58,000,000
|Audi e-tron GT RS
|PKR 81,000,000
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